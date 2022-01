Vendedora de loja de colchões reage a assalto e funcionários imobilizam criminoso no Ceará

Uma vendedora de loja de colchões foi abordada por um homem que tentou roubar o aparelho celular dela no próprio local de trabalho da vítima, em Horizonte, a 43 quilômetros de Fortaleza. O caso foi registrado nesta sexta-feira, 28. A mulher reagiu ao assalto, e funcionários da loja que estavam perto se juntaram a ela e imobilizaram o homem até a chegada dos policiais militares.



policiais do Raio foram acionados e realizaram a prisão do homem na loja de colchões em Horizonte (Foto: via WhatsApp O POVO )



Um vídeo mostra o momento que o homem chega de bicicleta como se fosse um cliente e aborda a vítima. Os dois entram em luta corporal, e outros funcionários da loja imobilizam o criminoso:

Policiais do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) realizaram a prisão e encaminharam o homem à unidade policial para que fossem feitos os procedimentos cabíveis.

