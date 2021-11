Anvisa recomenda suspensão de desembarques de passageiros vindos de seis países africanos

Uma nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitida nesta sexta-feira, 26, recomenda que o Governo Federal adote medidas de restrições em relação a voos oriundos de seis países africanos. As restrições sugeridas também valem para passageiros que estiveram nesses países há, no máximo, 14 dias antes de desembarcar no Brasil.

Os países identificados na nota técnica alvo das medidas são: África do Sul, Botsuana, Eswatini (nome atual do país que, até 2018, era conhecido como Suazilândia), Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Todos estão localizados no sul do continente.

A recomendação vem após a identificação de uma nova variante na África do Sul — a variante B.1.1.529. A Anvisa sugere a suspensão de todos os voos e da entrada de estrangeiros vindos desses países, além de quarentena para brasileiros ou residentes legais que tiveram passagem por um desses países até 14 dias antes de terem voltado ao Brasil.

"Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), essa nova variante parece ter maior transmissibilidade e provavelmente está ligada ao aumento contínuo de infecções por SARS-CoV-2 nos referidos países, cuja cobertura vacinal ainda encontra-se baixa", justifica a Agência na Nota Técnica 203/2021.

A efetivação das medidas, contudo, depende de portaria interministerial editada conjuntamente pela Casa Civil, pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Infraestrutura e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Até que as medidas restritivas sugeridas sejam implementadas, a Agência recomenda que as autoridades de saúde reforcem o monitoramento de viajantes procedentes dos países citados, com desembarque no Brasil.

*Atualizada às 13h20min

