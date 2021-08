Cedro e Trairi estão entre 50 cidades do país em estado de emergência

A Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência em dois municípios cearenses, situados nas regiões Centro-Norte e Centro-Sul do Estado. O município de Cedro, localizado a 387 km de Fortaleza, foi reconhecido devido à estiagem. Já Trairi, localizado a 124 km da Capital, sofre de seca. Ao todo, 50 municípios do País estão em situação de emergência devido a desastres naturais. A decisão foi publicada na edição desta segunda-feira, 30, do Diário Oficial da União (DOU).

O maior número de cidades está no Nordeste, principalmente no estado de Alagoas, onde 38 municípios obtiveram o reconhecimento federal devido à estiagem. Iaçu, Jaguaquara e Lajedo do Tabocal, municípios da Bahia; Paraú, no Rio Grande do Norte, Gararu, em Sergipe; e Caridade do Piauí também entraram em situação de emergência pelo mesmo motivo.

A seca, período prolongado sem chuvas, aflige ainda o município de Augusto de Lima, em Minas Gerais, e Barcelona, no Rio Grande do Norte. A estiagem causa danos em Caxambu do Sul, em Santa Catarina. Na contramão, os municípios de Cristal do Sul e Coronel Bicaco, no Rio Grande do Sul, registraram chuva de granizo.



De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), o reconhecimento pelo Governo Federal possibilita que os municípios afetados por desastres naturais solicitem recursos para ações voltadas a socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais, além da reconstrução de infraestrutura danificada pelos desastres.

Com base nas informações enviadas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do valor a ser liberado.

A falta de chuvas no nordeste tem sido acompanhada pelo MDR. De acordo com o órgão, após percorrer o interior do Piauí, foram repassados R$ 4,5 milhões em recursos para fornecimento de água por carros-pipa nas áreas urbanas de 50 municípios do estado. E para a Paraíba, foram destinados R$ 8,2 milhões para reforçar a distribuição de água também nas áreas urbanas.

