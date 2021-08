Protesto na inauguração do campus da UFC em Itapajé termina em confusão

Estudantes realizaram manifestação contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro, durante a inauguração do Campus Itapajé, da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizada 128 quilômetros de Fortaleza, na tarde desta sexta-feira, 27. Os jovens protestaram contra ações do governo na Educação e declarações do ministro feitas nas últimas semanas. O ato terminou em confusão quando alguns dos manifestantes foram impedidos por seguranças de adentrarem o local. Uma das alunas conta que houve puxões de cabelo, além dos empurrões vistos nas imagens.

No último dia 19 de agosto, Ribeiro afirmou que há crianças com "um grau de deficiência que é impossível a convivência". Uma semana antes, no dia 9 de agosto, o ministro declarou à TV Brasil que a "Universidade deveria, na verdade, ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade", ou seja, limitada.

Em vídeos enviados ao O POVO, é possível ver os estudantes sendo empurrados por seguranças que tentam impedir a passagem do grupo para a solenidade de inauguração do campus, onde o ministro estava presente para coletiva.

Conforme a estudante Eliz Nathanael Assunção, militante do Núcleo Popular e do Diretório Central dos Estudantes da UFC, os seguranças do campus foram orientados a agir de forma truculenta contra o grupo da manifestação para impedir a entrada no espaço da solenidade. "Para nos impedir, eles usaram a força física, empurraram os estudantes e puxaram o cabelo de uma outra estudante. Nós, estudantes, nós não estamos nos manifestamos contra a presença do campus no Interior, mas estamos nos posicionando contra a forma como o ministro tem agido enquanto ministro. Ele inaugura esse campus, e depois esse espaço vai sofrer com os cortes na educação, como cortes de bolsas", explica a estudante.



Em nota enviada ao O POVO, a Universidade Federal do Ceará (UFC) lamentou "as cenas de tumulto causadas pelos manifestantes durante a inauguração no novo campus". A Instituição não se manifestou sobre a ação dos seguranças contra os estudantes.

"A Universidade Federal do Ceará lamenta profundamente as cenas de tumulto causadas por manifestantes no momento da inauguração do novo campus da UFC no município de Itapajé, no início da tarde desta sexta-feira (27). A UFC reafirma o compromisso de levar educação superior de qualidade ao interior do Estado, abrindo oportunidades de qualificação profissional à sociedade."

Campus Itapajé

O novo campus Itapajé, da UFC, está previsto para iniciar as atividades em setembro. A nova unidade, localizada a cerca de 130 quilômetros de Fortaleza, é nomeada Jardins de Anita. Outros campi são os de Sobral, Quixadá, Russas e Crateús, além dos campi de Fortaleza.

O novo campus tem cinco professores já aprovados em concurso público, que serão empossados até o início das aulas. Eles vão se somar a três servidores técnico-administrativos. Posteriormente, segundo a UFC, o campus deverá receber mais cinco professores e outros quatro servidores técnico-administrativos.

Instalada em dois blocos que incluem salas de aula, laboratórios, setores administrativos, além de área de convivência, a estrutura do campus de Itapajé está pronta para entrar em funcionamento. Futuramente, de acordo com a Universidade, será inaugurado o teatro do campus, primeiro equipamento da UFC voltado ao desenvolvimento de ações artístico-culturais no Interior do Estado.

