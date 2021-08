Setembro terá poucas chuvas e mais ventos, aponta Funceme

A maior parte do Ceará finaliza o mês de agosto com predomínio de céu com poucas nuvens, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), em análise das condições de tempo divulgada nesta segunda-feira, 30. No balanço de agosto, o Ceará teve poucas chuvas, cerca de 83% abaixo da média, que é de 4,9 milímetros. Choveu apenas 0,8 milímetros no Estado neste mês. Para setembro, a média esperada é ainda menor, de apenas 2,2 milímetros.

Apenas a região do Cariri apresenta baixa possibilidade de chuva, pontual, passageira e de fraca intensidade no período da noite desta terça-feira, 31. Para a quarta-feira, 1º de setembro, a Funceme prevê céu claro e poucas nuvens em todo o Estado. Já a umidade relativa do ar fica entre 20% e 30%, principalmente durante a tarde, nos municípios do Centro-Sul Cearense.

“Continuamos com rajadas de vento junto à costa e em alguns pontos isolados do interior do Estado. Pelo menos até às 21 horas de hoje, segue valendo o aviso de vento forte emitido pela Marinha. Essa previsão indica ventos soprando de sudeste com velocidade entre 50 e 59 km/h”, aponta a gerente e meteorologista da Funceme, Meiry Sakamoto.

Segundo a meteorologista, se as chuvas diminuem, o vento aumenta. A velocidade média em Fortaleza passa de 14 km/h em agosto para 16,3 km/h em setembro. Em áreas do litoral cearense a velocidade do vento pode ultrapassar 30 km/h nesta época do ano. A temperatura máxima, registrada por volta das 14 horas, também aumenta. A média prevista para setembro é de 31º C em Fortaleza e de 36,4º C em Sobral.

