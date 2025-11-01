PM é preso ao tentar assaltar banco em Missão Velha neste sábado

Material apreendido com o grupo preso neste sábado, 1º, em Missão Velha / Crédito: DIVULGAÇÃO PCCE

Um policial militar de Juazeiro do Norte, a 527,57 km de Fortaleza, e mais quatro homens foram presos durante tentativa de assalto a uma agência do Banco do Brasil em Missão Velha, na madrugada deste sábado, 1º. Dois suspeitos são de Rondônia e dois de Pernambuco. Grupo portava armas, munições e outras ferramentas De acordo com informações preliminares, a central de monitoramento detectou perfurações no teto da agência por volta das 3h e acionou a Polícia. Uma equipe chegou ao local e encontrou um dos suspeitos nas proximidades, possivelmente monitorando a movimentação para o grupo.