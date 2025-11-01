PM é preso ao tentar assaltar banco em Missão Velha neste sábado, 1ºOutros quatro homens foram presos, sendo dois de Rondônia e dois de Pernambuco. Policial militar envolvido é lotado em Juazeiro do Norte
Um policial militar de Juazeiro do Norte, a 527,57 km de Fortaleza, e mais quatro homens foram presos durante tentativa de assalto a uma agência do Banco do Brasil em Missão Velha, na madrugada deste sábado, 1º. Dois suspeitos são de Rondônia e dois de Pernambuco.
Grupo portava armas, munições e outras ferramentas
De acordo com informações preliminares, a central de monitoramento detectou perfurações no teto da agência por volta das 3h e acionou a Polícia. Uma equipe chegou ao local e encontrou um dos suspeitos nas proximidades, possivelmente monitorando a movimentação para o grupo.
Pouco depois, os outros quatro homens chegaram em um carro alugado. Eles foram interceptados pela equipe policial ainda na área externa da agência, interrompendo a ação antes da entrada no espaço interno.
Com o grupo, a Polícia apreendeu armas, munições e ferramentas como furadeira, parafusadeira e serra mármore. O material estava preparado para ser usado no arrombamento da estrutura da agência bancária. Todos os detidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Juazeiro do Norte.
A rádio O POVO CBN Cariri solicitou informações sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.