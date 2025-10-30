Operação contra o tráfico de drogas apreende carro de luxo e prende oito pessoas em Juazeiro do Norte

17 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) em cidades da região.

Até o momento, oito pessoas foram presas até o início da manhã. Ao todo, estão sendo cumpridos 80 mandados de busca e apreensão contra 70 investigados por crimes de tráfico de drogas, homicídios e porte ilegal de armas..

Nesta quinta-feira, 30, está sendo realizada uma operação que ocorre desde as primeiras horas da manhã e tem mobilizado as equipes da Polícia Civil em 17 cidades do Cariri, incluindo Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha.

Durante as diligências, os policiais apreenderam armas de fogo, munições, drogas, dinheiro e veículos, entre eles um carro de luxo avaliado em cerca de R$ 300 mil, que, segundo a Polícia, teria sido adquirido com recursos do tráfico.

Em uma das residências, localizada em Juazeiro do Norte, foram encontrados mais de R$ 30 mil e um QR Code de PIX, que seria utilizado pelos criminosos para receber valores das vendas de drogas. O imóvel era usado exclusivamente para armazenar o dinheiro do tráfico.

A operação segue em andamento nas cidades de Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Caririaçu, Jardim, Missão Velha, Abaiara, Milagres, Mauriti, Barro, Aurora, Brejo Santo, Penaforte, Jati, Farias Brito, Salitre e Campos Sales.

A Polícia reforça que o objetivo é desarticular organizações criminosas que atuam no Interior do Estado.