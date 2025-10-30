Ceará adere à Rede Nacional de Enfrentamento aos Crimes Cibernéticos

1º Encontro Nacional sobre Crimes Cibernéticos e Fraudes Digitais foi realizado na Cisp / Crédito: JÚLIO CAESAR

O Ceará passou a integrar à Rede Nacional de Enfrentamento aos Crimes Cibernéticos (Rede Ciber). A adesão foi realizada durante o 1º Encontro Nacional sobre Crimes Cibernéticos e Fraudes Digitais, realizado no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, realizado entre os dias 30 e 31 de outubro. A iniciativa, implementada pela Portaria nº 624/2025, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP), prevê a troca de informações entre as polícias civis de todo o País, com operações integradas, padronização de ações e o desenvolvimento de metodologias no combate aos crimes cibernéticos.

Delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (Concpc), Márcio Gutiérrez, assinou o termo de adesão e destacou que o enfrentamento aos crimes praticados em âmbito virtual é um grande desafio nacional. "Se a gente pegar os indicadores de 2018 para cá, é uma espécie criminal que vem crescendo, já passa dos 400% de aumento (...) Existe, inclusive, uma migração do criminoso de rua para os crimes virtuais, dada a expectativa do criminoso de não ser encontrado, de utilizar do ambiente virtual exatamente para se proteger", avalia. A integração de dados promovida pela Rede Ciber, segundo o delegado, é de extrema importância também para o combate ao crime organizado. O acesso à base de dados das outras polícias civis no país deve promover mais celeridade nas investigações. "Isso é muito importante: troca de informações, cooperação interestadual. A gente tem feito isso muito aqui no estado do Ceará. Temos feito muitas operações via cooperação interestadual, dos mais diversos crimes que a gente investiga. Então, esse é um caminho sem volta: cooperar, integrar as forças para que a gente consiga combater o crime de forma mais eficiente", destaca.

Secretário nacional de Segurança Pública adjunto e diretor de Inteligência e Operações Técnicas, Rodney da Silva ressaltou que o MSJP identificou uma migração dos crimes violentos para os crimes digitais, a partir da utilização de internet e de redes de uma maneira geral, com destaque para crimes de estelionato e fraudes. "Além da gente desenvolver uma unidade de referência em Brasília, dentro da Diretoria de Operações Integradas da Inteligência, que é o Ciberlab, que é o Laboratório de Operações Cibernéticas, a ideia foi ampliar essa expertise e levar para os estados a mesma estrutura, a mesma qualificação dos quadros para que a gente possa, de forma integrada em todo o país, principalmente nas polícias civis e também em relação à Polícia Federal, combater esses crimes digitais", afirma.