Ceará tem apenas 52 municípios com oferta de ônibus

Pesquisa do IBGE, de 2024, mostra que 32 municípios têm serviço de transporte por aplicativo no Ceará

A pesquisa traz informações sobre a estrutura organizacional, instrumentos de gestão, perfil dos gestores, serviços oferecidos e legislações específicas da administração pública dos 5.570 municípios do Brasil.

Dos 184 municípios do Ceará , apenas 52 ofertam ônibus intramunicipais para a população - aqueles que fazem rotas dentro dos limites da cidade. O dado é da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 31.

Em 2020, última vez em que a pesquisa divulgou informações sobre transporte e mobilidade urbana, o Ceará tinha 38 cidades com ônibus intramunicipal. O aumento foi de 14 cidades, o que equivale a 38%.

Fortaleza e Acopiara foram os únicos municípios que não informaram se tinham ônibus intramunicipal no questionário da pesquisa. Fortaleza, no entanto, tem uma frota de cerca de 1.200 coletivos.

O modal mais comum às cidades do Ceará ainda é a moto, através do serviço de mototáxi, funcionando em 175 municípios. O transporte por aplicativo, que em 2020 estava presente em 13 municípios, agora funciona em 32. Quase triplicou o número de cidades com esse tipo de serviço em cinco anos.

As vans estão disponíveis como transporte regular em 161 municípios. Os táxis são registrados em 157 cidades. Barco (6), metrô (4), trem (3) e avião (4) são os serviços presentes na menor quantidade de municípios. Potiretama e Palhano afirmaram na pesquisa que não têm nenhum serviço de transporte regular nas cidades.