Governo do Brasil amplia 92% bolsas de residências em saúde

Governo do Brasil amplia 92% bolsas de residências em saúdeConcessão de 3.483 novas bolsas em 2026, superior ao ano anterior, inclui os nove estados da Amazônia Legal; cadastro para residentes contemplados inicia em fevereiro
O número de bolsas concedidas para programas de residência em saúde será de 3.483 novos auxílios pelo Governo do Brasil em 2026. Aumento é de 92%, quando comparado com os 1.813 financiamentos gerados em 2025.
Distribuição ocorreu da seguinte forma: 2.483 novas bolsas de Residência Médica, disseminadas em 1.130 programas, contemplando 110 especialidades, áreas de atuação e anos adicionais; e 1.000 outras oportunidades em 169 ações de residências na área profissional da saúde, configurando 27 áreas de especialização.
Dentro desse pacote, 60 programas estão localizados em estados da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), correspondendo a 389 auxílios.
Segundo a Presidência, a iniciativa fortalece a formação de especialistas e a assistência à população em regiões prioritárias do País. Exemplo disso é a ação Agora Tem Especialistas, programa que busca expandir o acesso à saúde técnica no Sistema Único de Saúde (SUS).
Ainda conforme o Governo, o montante consolida o Ministério da Saúde (MS) como o principal financiador nacional de bolsas de residência em saúde.
As residências em saúde são reconhecidas como o padrão de excelência da pós-graduação em saúde e desempenham papel estratégico na organização do SUS.
A ampliação da concessão de auxílios financeiros é resultado da seleção de programas de residência médica e de residência em área profissional da saúde, no âmbito do Pró-Residências (Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas e Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde).
Cadastro para residentes contemplados inicia em fevereiro
O cadastro dos residentes contemplados com bolsas do Pró-Residências deve ser realizado pelos coordenadores das Comissões de Residência Médica (Coreme) e das Comissões de Residência em Área Profissional da Saúde (Coremu) no SIG-Residências, a partir de fevereiro de 2026.
O gerenciamento das bolsas financiadas pelo Ministério da Saúde é realizado por meio do Sistema de Informações Gerenciais do Pró-Residências (SIG-Residências).