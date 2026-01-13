Governo do Brasil amplia 92% bolsas de residências em saúde

Foto de apoio ilustrativo: número de bolsas concedidas para programas de residência em saúde será de 3.483 novos auxílios pelo Governo do Brasil em 2026; aumento é de 92% em comparação com o ano anterior / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O número de bolsas concedidas para programas de residência em saúde será de 3.483 novos auxílios pelo Governo do Brasil em 2026. Aumento é de 92%, quando comparado com os 1.813 financiamentos gerados em 2025. Ministério da Saúde renova contrato com Rede Sarah por R$ 7,5 bilhões para atendimento pelo SUS; VEJA