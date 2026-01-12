Operação Navegue Seguro reforça fiscalização no litoral cearense

Campanha da Marinha do Brasil intensifica inspeções, palestras e uso de etilômetros para aumentar a segurança da navegação

A Marinha do Brasil iniciou, no dia 17 de dezembro de 2025, a Operação Navegue Seguro, no Ceará . Com o tema “A segurança da navegação começa com você: todos juntos por águas mais seguras!”, a iniciativa visa conscientizar os condutores sobre a importância de respeitar as normas de segurança da navegação .

As operações seguem até o próximo dia 16 de março. Durante esse período, agentes da Marinha realizam fiscalizações em embarcações em todo o território nacional.

As ações visam abordar os principais fatores que contribuem para acidentes náuticos, como a ausência de habilitação dos condutores, documentação das embarcações vencida ou incompleta, superlotação, falta de equipamentos de segurança obrigatórios — a exemplo de coletes salva-vidas, boias e extintores de incêndio — e condições inadequadas de navegabilidade.

Durante os primeiros 20 dias da operação, foram realizadas 21 missões de inspeção naval, 521 inspeções em embarcações e 12 palestras educativas voltadas à comunidade marítima. Nesse período, a Marinha também realizou uma apreensão e emitiu 19 notificações.

Conforme a Marinha do Brasil, a campanha intensificará a fiscalização contra o consumo de bebidas alcoólicas por condutores de embarcações, com o uso de etilômetros para coibir a prática. As ações educativas e fiscalizatórias ocorrem de forma contínua ao longo do ano, mas são reforçadas durante os meses da operação.