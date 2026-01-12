Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Operação Navegue Seguro reforça fiscalização no litoral cearense

Campanha da Marinha do Brasil intensifica inspeções, palestras e uso de etilômetros para aumentar a segurança da navegação
Carlos Daniel
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
A Marinha do Brasil iniciou, no dia 17 de dezembro de 2025, a Operação Navegue Seguro, no Ceará. Com o tema “A segurança da navegação começa com você: todos juntos por águas mais seguras!”, a iniciativa visa conscientizar os condutores sobre a importância de respeitar as normas de segurança da navegação.

As operações seguem até o próximo dia 16 de março. Durante esse período, agentes da Marinha realizam fiscalizações em embarcações em todo o território nacional.

As ações visam abordar os principais fatores que contribuem para acidentes náuticos, como a ausência de habilitação dos condutores, documentação das embarcações vencida ou incompleta, superlotação, falta de equipamentos de segurança obrigatórios — a exemplo de coletes salva-vidas, boias e extintores de incêndio — e condições inadequadas de navegabilidade.

Durante os primeiros 20 dias da operação, foram realizadas 21 missões de inspeção naval, 521 inspeções em embarcações e 12 palestras educativas voltadas à comunidade marítima. Nesse período, a Marinha também realizou uma apreensão e emitiu 19 notificações.

Conforme a Marinha do Brasil, a campanha intensificará a fiscalização contra o consumo de bebidas alcoólicas por condutores de embarcações, com o uso de etilômetros para coibir a prática. As ações educativas e fiscalizatórias ocorrem de forma contínua ao longo do ano, mas são reforçadas durante os meses da operação.

De acordo com dados da instituição, na operação realizada entre 2024 e 2025, foram efetuadas 3.661 inspeções em embarcações na área de jurisdição da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) e das Agências da Capitania dos Portos em Aracati e Camocim.

No mesmo período, também foram realizadas 145 visitas a diversas instituições para a promoção de palestras com o objetivo de conscientizar condutores, passageiros e a comunidade marítima sobre as normas da Marinha e as regras de segurança da navegação.

A Marinha ressalta que a prevenção é a melhor forma de evitar acidentes e proteger vidas, incentivando o cumprimento das normas de segurança e das boas práticas na condução de embarcações.

“Com a Operação Navegue Seguro, a Marinha reforça seu compromisso com a segurança da navegação e a conservação do meio ambiente. A campanha convida toda a comunidade náutica a participar e contribuir para um verão mais seguro e responsável.”

