Nova Caderneta da Pessoa Idosa inclui saúde mental e "índice de vulnerabilidade"

Nova edição da Caderneta da Pessoa Idosa adiciona informações sobre saúde mental, prevenção da violência, e "índice de vulnerabilidade"; documento também apresenta letras maiores, mais ilustrações e linguagem simples / Crédito: Reprodução/Ministério da Saúde

Foi lançada nessa sexta-feira, 2, a nova versão da Caderneta da Pessoa Idosa. O documento é publicado pelo Ministério da Saúde, e já está disponível para consulta. A caderneta fornece orientações sobre direitos na terceira idade e permite o monitoramento da saúde de idosos. São listados elementos como consultas médicas, realização de exames, uso de medicamentos e acompanhamento de vacinas.