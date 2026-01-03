Nova Caderneta da Pessoa Idosa inclui saúde mental e "índice de vulnerabilidade"Documento foi lançado pelo Ministério da Saúde na sexta-feira, 2, e traz ainda linguagem simplificada e adiciona informações sobre prevenção de violência
Foi lançada nessa sexta-feira, 2, a nova versão da Caderneta da Pessoa Idosa. O documento é publicado pelo Ministério da Saúde, e já está disponível para consulta.
A caderneta fornece orientações sobre direitos na terceira idade e permite o monitoramento da saúde de idosos. São listados elementos como consultas médicas, realização de exames, uso de medicamentos e acompanhamento de vacinas.
A nova edição inclui ainda informações sobre saúde mental, prevenção da violência contra idosos, e o chamado Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20), que auxilia na identificação de necessidades específicas considerando o contexto próprio de cada pessoa. Outra mudança é o uso de termos mais didáticos e de fácil entendimento, atendendo à Política Nacional de Linguagem Simples.
Além disso, o documento usa letras maiores, tem mais ilustrações, e inclui QR codes que levam a conteúdos mais aprofundados sobre os temas. O objetivo é que a caderneta possa ser usada tanto por profissionais de saúde e assistência social, ao listar informações atualizadas, quanto pela população em geral, com as orientações sobre direitos e cuidados com a saúde.
Caderneta da Pessoa Idosa: nova versão já está disponível online
Já é possível acessar a nova Caderneta da Pessoa Idosa no site do Ministério da Saúde, clicando aqui. O documento também será disponibilizado no aplicativo Meu SUS Digital ao longo dos próximos meses. Por fim, a versão física da caderneta será distribuída pelo governo por todo o País.