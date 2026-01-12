CE registra mais de mil ocorrências elétricas por colisões contra postes em 2025

Mais de mil ocorrências na rede elétrica foram registradas por conta de colisões contra postes em 2025 / Crédito: Divulgação | Enel

Em 2024 a Enel registrou 1.088 ocorrências na rede elétrica do Ceará que foram causadas por colisões de veículos contra postes. Dado foi levantado pela empresa e divulgado nesta segunda-feira, 12. Leia também | Concursos no Ceará: são 16 processos abertos com mais de 3,7 mil vagas

De acordo com informações do levantamento, setembro foi o mês onde mais ocorreram casos do tipo, com 108 registros. Em seguida vem outubro (105), dezembro (101), julho (100) e novembro (100). No comparativo das regiões, o Norte foi a área com o maior número de ocorrências, totalizando 390 registros. Depois aparecem: Fortaleza (318), Região Sul (315) e Região Metropolitana (65). No geral, o número de atendimentos do porte foi inferior ao identificado em 2024 (1.112). Conforme concessionária, o balanço "considera exclusivamente acidentes de trânsito que provocaram danos à rede elétrica, não abrangendo postes de iluminação pública ou de telecomunicações".

Francisco Queiroz, engenheiro de manutenção da Enel Ceará, explica que a região Norte concentra o maior número de problemas na rede elétrica ocasionados por colisões contra postes por conta de fatores como: o tamanho da área, as rodovias com velocidades mais avançadas e um alto fluxo de veículos. Em relação as consequências desse tipo de episódio para a rede elétrica, Queiroz destaca que o principal impacto é "a falta de energia imediata" que pode acontecer após um poste ser atingido, principalmente se o equipamento for um "eixo principal de alimentador", que atende vários clientes. A média de atendimento desse tipo de ocorrência pode levar de 4 a 8 horas, levando em consideração o impacto da batida, o que implica em transtornos para os consumidores afetados.

Riscos e responsabilidade do condutor O engenheiro também cita o risco que o condutor corre de sofrer um choque, ou ainda de colocar terceiros em perigo. Isso porque os fios do poste podem se romper e atingir o veículo ou quem estiver próximo dele. No caso de colisão contra esse tipo de equipamento, ele frisa que é importante observar primeiro se a rede elétrica está desligada, e se há o contato com eletricidade antes de sair do automovél, sendo necessário contactar "imeditamente" a Enel para notificar sobre o acontecido. Queiroz também frisa que o poste, ao ser atingido, pode ficar em parte suspenso e acabar por atingir carros e motos que passarem no local.

"Existe o risco elétrico quando a gente não consegue isolar a distância e existe o risco quando o condutor (passa) na rodovia (...) Mesmo que não tenha um dano elétrico pode ter um dano mecânico", frisa. Já o dano do poste pode ser cobrado direto do condutor responsavél pela batida. "O poste é um bem publico, quando é danificado por alguém a gente tem a obrigação de cobrar (...) Quando ele não paga amigavelmente, a gente direciona (...) pro nosso setor jurídico", diz Queiroz. Saiba como comunicar ocorrências do tipo: