Homem que confessou mentira sobre falsa bomba no Rodoanel era PM

Na manhã do suposto crime, Dener dos Santos dizia coisas desconexas, e desmaiou no Rodoanel após sair da cabina com a ajuda de um agente do Gate / Crédito: Reprodução/TV Globo/G1 São Paulo

O motorista que teria sido assaltado e amarrado com explosivos, na semana passada, na cabine de uma carreta na rodovia Rodoanel Mário Covas, na Grande São Paulo, era policial militar e assumiu ter simulado o ocorrido. Ele confessou a falsa história à Polícia Civil paulista nessa quarta-feira, 19. A rodovia, que facilita o escoamento de cargas para o Porto de Santos, foi bloqueada por cinco horas pelo veículo conduzido por Dener Laurito dos Santos, de 52 anos. Isso causou 40 quilômetros de congestionamento.

O homem dizia coisas desconexas, segundo o g1 São Paulo, e conseguiu sair da cabina com a ajuda de um agente do Gate. Na sequência, caiu desmaiado na pista do Rodoanel e foi socorrido para um hospital da região. Motorista confessou ter se amarrado e criado bomba Em depoimento na tarde dessa quarta, 19, na delegacia de Taboão da Serra, Dener foi confrontado pelos investigadores. Durante o interrogatório, inconsistências entre o relato dele e a apuração policial foram apresentadas. Por fim, Dener confessou ter inventado a ocorrência, sem se emocionar. Ele revelou ter se amarrado sozinho na cabine.

Conforme o depoimento, o motorista relatou que, na noite anterior, “usou materiais que já possuía na cabine para criar a falsa bomba, usou um fio de um fone, fita crepe, papel alumínio, água e tubo de gás que usa em seu fogãozinho para cozinhar”. Dener, então, manteve o artefato na cabine e seguiu viagem na manhã seguinte. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que ele desce da carreta para urinar na estrada e, por conta própria, joga uma pedra no caminhão — o que teria dado início ao suposto “ataque” de bandidos. Polícia ouviu outro motorista que presenciou situação Ainda conforme o g1 São Paulo, o motorista de um carro que aparece nas imagens de câmera de segurança foi ouvido pela polícia. Ele contou que a carreta passou a fechar seu veículo pouco antes de ser estacionada.