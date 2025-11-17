Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia prende suspeito de latrocínio contra aposentado de 71 anos na Barra do Ceará

O homem possui antecedentes criminais por roubo e porte ilegal de arma de fogo
A Polícia Militar prendeu, neste sábado, 15, um homem de 27 anos suspeito de matar o aposentado Geraldo Garcia de Sousa, de 71 anos, durante um assalto em uma lotérica na Barra do Ceará, em Fortaleza.

O suspeito não teve a identidade divulgada.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a prisão e informou que o homem possui antecedentes criminais por roubo (duas passagens) e porte ilegal de arma de fogo (duas passagens).

Ele foi autuado por latrocínio (roubo seguido de morte).

De acordo com apuração do O POVO, a vítima transportava R$ 15 mil e duas armas de fogo quando foi seguida e abordada por dois criminosos. O idoso teria reagido à investida e foi baleado, vindo a óbito ainda no local.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

