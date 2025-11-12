Suspeita de bomba: motorista é retirado de caminhão em São Paulo

O motorista do caminhão que está atravessado no km 44 da rodovia Rodoanel, na manhã desta quarta-feura, 12, no município Itapecerica da Serra, em São Paulo, foi retirado após ameaça de bomba dentro do veículo.

De acordo com informações da Uol, o motorista teria contado que foi sequestrado por homens que estavam o assaltando e teria sido obrigado a parar o caminhão atravessado.