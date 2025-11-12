Suspeita de bomba: motorista é retirado de caminhão em São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suspeita de bomba: motorista é retirado de caminhão atravessado na Rodoanel, em São Paulo

Caminhão está atravessado na rodovia e causa engarrafamento
Atualizado às Autor Sara Oliveira
Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online
O motorista do caminhão que está atravessado no km 44 da rodovia Rodoanel, na manhã desta quarta-feura, 12, no município Itapecerica da Serra, em São Paulo, foi retirado após ameaça de bomba dentro do veículo. 

De acordo com informações da Uol, o motorista teria contado que foi sequestrado por homens que estavam o assaltando e teria sido obrigado a parar o caminhão atravessado. 

Outra hipótese apontada pela Polícia do Estado é de que o caminhoneiro poderia estar "em surto" psicótico. O automóvel bloqueou a via e causou ao menos 15 quilômetros de congestionamento.

