Suspeita de bomba: motorista é retirado de caminhão em São Paulo

Suspeita de bomba: motorista é retirado de caminhão atravessado na Rodoanel, em São PauloCaminhão está atravessado na rodovia e causa engarrafamento
O motorista do caminhão que está atravessado no km 44 da rodovia Rodoanel, na manhã desta quarta-feura, 12, no município Itapecerica da Serra, em São Paulo, foi retirado após ameaça de bomba dentro do veículo.
De acordo com informações da Uol, o motorista teria contado que foi sequestrado por homens que estavam o assaltando e teria sido obrigado a parar o caminhão atravessado.
Outra hipótese apontada pela Polícia do Estado é de que o caminhoneiro poderia estar "em surto" psicótico. O automóvel bloqueou a via e causou ao menos 15 quilômetros de congestionamento.
