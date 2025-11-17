Motorista bêbado tenta atropelar PMs e é preso após perseguição em Fortaleza

Suspeito foi encaminhado para o 30º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio no inquérito instaurado

O caso aconteceu após os agentes serem acionados para uma ocorrência de perturbação de sossego alheio na rua Geraldo Barbosa. Ao chegar no local, um carro estava estacionado em frente a um bar com o volume do som elevado.

Um motorista de 36 anos com sinais de embriaguez foi preso após tentar atropelar policiais militares na manhã desse sábado, 15, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza . O homem foi capturado em uma avenida após perseguição policial.

Leia Mais | Homem é morto após discussão na Rua dos Tabajaras, na Praia de Iracema

O proprietário do veículo foi chamado e, no momento da solicitação, ele correu para dentro do carro e acelerou em alta velocidade na direção dos policiais, configurando tentativa de homicídio.

De acordo com a PM, os agentes desviaram e efetuaram dois disparos direcionados aos pneus do carro em que o suspeito estava. O motorista conseguiu fugir e, em seguida, os policiais começaram uma perseguição contra o condutor.

Após as diligências, o suspeito foi interceptado na avenida Oscar Araripe, esquina com a rua Barra Vermelha, na região da ocorrência. O motorista foi apresentado no 30º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante no inquérito instaurado.