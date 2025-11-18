COP30: Trump espalha fake news sobre desmatamento

Caso da avenida Liberdade é usado por perfis dedicados a descredibilizar a COP30, minimizar a necessidade de ação contra o aquecimento global e negar a crise climática / Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma polêmica tomou conta da esfera conservadora nas redes sociais desde que, dias antes da COP30, o presidente Donald Trump criticou a conferência das Nações Unidas por supostamente ter provocado impacto ambiental negativo em Belém. Compartilhando uma notícia veiculada pela rede americana Fox News, o líder dos EUA afirmou que a floresta amazônica foi desmatada para a construção de uma rodovia que serviria ao megaevento.

"Eles devastaram a floresta tropical no Brasil para construir uma rodovia de quatro faixas para ambientalistas. Isso virou um grande escândalo!", disse uma publicação de Trump na sua rede social, a Truth Social. Canais conservadores, inclusive no Brasil, passaram a espalhar que 100 mil árvores haviam sido cortadas pela rodovia, no que interpretaram como uma contradição para uma conferência que discute como proteger o planeta das mudanças climáticas. O desmatamento é a principal fonte no Brasil de emissões de carbono, que provocam o aquecimento global. Entretanto, a DW checou se a COP30 de fato foi a causa da obra e responsável pelo desmatamento da floresta amazônica em Belém. A afirmação é enganosa, uma vez que tenta simplificar o que, na verdade, é um caso complexo antigo no debate sobre a infraestrutura da região metropolitana de Belém. Leia mais COP30 encerra primeira semana com impasses e pressão indígena; amanhã se inicia fase política Sobre o assunto COP30 encerra primeira semana com impasses e pressão indígena; amanhã se inicia fase política

Afirmação enganosa É verdade, por um lado, que há impacto ambiental associado à construção da Avenida Liberdade, de aproximadamente 13 quilômetros de extensão, cujo objetivo é reduzir a sobrecarga da mobilidade urbana em Belém e seus arredores. Por outro lado, a construção não é um projeto novo nem foi ainda concluído. O caso tem sido usado há oito meses por perfis dedicados a descredibilizar a COP30, minimizar a necessidade de ação contra o aquecimento global e negar a existência das mudanças climáticas. A polêmica, entretanto, recuperou tração em novembro, quando a conferência sobre o clima começou. Segundo a Secretária Extraordinária para a COP30, vinculada à Casa Civil, a construção não fez parte das 33 obras de infraestruturas previstas para a realização da COP30.

A previsão inicial era de que a rodovia ficasse pronta em outubro de 2025, mas apenas 80% dos trabalhos haviam sido concluídos no fim do mês passado, a cerca de duas semanas da conferência. A nova data de entrega é projetada para o primeiro trimestre de 2026, de acordo com a imprensa paraense. Plano antigo, demanda nova Uma das portas de entrada para a Amazônia, Belém há anos sofre com o congestionamento na BR-316. Os planos para criar uma rota alternativa começaram há mais de uma década e, com a COP30, ganharam impulso.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), começou a discutir a proposta formalmente com a Prefeitura de Belém em 2017. Em 2020, ele buscaria aprovação da Assembleia Legislativa do estado para levar o projeto adiante. Leia mais Da periferia à COP30: Marcele Oliveira leva justiça climática ao centro das negociações globais Sobre o assunto Da periferia à COP30: Marcele Oliveira leva justiça climática ao centro das negociações globais O governo realizou em dezembro de 2023 audiência pública sobre o projeto da Avenida Liberdade, a última etapa para o licenciamento e início das obras. Sete meses antes, Belém havia sido escolhida como sede da COP30.