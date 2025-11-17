Como povos da floresta tentam pressionar o Brasil na COP30?

Indígenas Munduruku do Baixo Tapajós se reúnem com autoridades, entre elas o presidente da COP 30, André Corrêa do Lago, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva e a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara / Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Com vestes tradicionais e a pintura de guerreiros no rosto, mulheres, homens, crianças, anciãos e jovens indígenas Munduruku compareceram à Conferência do Clima de Belém, a COP30, numa tentativa de se fazer ouvir. Eles amanheceram em frente ao Parque da Cidade e bloquearam a entrada de participantes até que fossem recebidos pela liderança da conferência durante as negociações internacionais na sexta-feira, 14. “Não estamos aqui [apenas] para chamar a atenção”, disse Alessandra Munduruku, liderança ameaçada de morte por garimpeiros. “O povo está pedindo socorro. Cadê as demarcações de terras? Estão liberando a Amazônia para petróleo, mineração, privatização dos nossos rios”, argumenta.

Alguns grupos, como os quilombolas da Amazônia, também tentar usar a oportunidade para conseguir visibilidade. Uma das estratégias é reunir dados que reflitam o cenário que enfrentam no campo. Quase 60% das comunidades quilombolas enfrentam invasões e garimpo ilegal e mais da metade (55%) sofrem com secas extremas, apontou uma pesquisa divulgada durante a COP. “A Amazônia também é negra, quilombola, e a gente também leva tiro por proteger a floresta”, diz Juliane Sousa, jornalista quilombola e consultora da pesquisa elaborada pelo Instituto Sumaúma. Sousa cresceu de frente para um garimpo na comunidade Bom Jesus dos Pretos, no Maranhão, quase divisa com o Pará.

Protestos durante a "Marcha Global dos Povos Indígenas" na COP30 Crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP Indígenas na Marcha Global pelo Clima, evento paralelo à COP30 Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil Mesmo com o território reconhecido e titulado, invasões de fazendeiros que criam búfalos vêm colocando em risco a economia de subsistência dos quilombolas, também ameaçados constantemente com armas de fogo. “Nossa expectativa é trabalhar bem os dados para aparecer nos espaços, fortalecer as trocas na Cúpula dos Povos, que foi onde conseguimos participar. Sabemos que, desta vez, não vamos conseguir incidir nas negociações”, lamentou Sousa.