O que a COP 30 tem que entregar para não fracassar

Dentro dos prédios mais caros da COP 30 são aguardadas decisões para deixar a vida da humanidade mais adaptada a um planeta que aquece / Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Na sede que vai abrigar as próximas duas semanas de Conferência do Clima da ONU, desde segunda-feira, 10, as obras ficaram prontas a tempo. O Parque da Cidade de Belém nasceu do zero a um custo estimado de quase R$ 1 bilhão para receber a 30° rodada de negociações diplomáticas. Dentro dos prédios mais caros construídos como parte dos preparativos paraenses são aguardadas decisões para deixar a vida da humanidade mais adaptada a um planeta que aquece. Elas serão tomadas na zona azul, centro diplomático da COP30, onde as negociações acontecem em salas fechadas e as credenciais são mais concorridas.

Não se sabe bem o que sairá de concreto. Se a métrica de avaliação for limitar o aquecimento do planeta a 1,5 °C, a missão será difícil. "Os países não podem só jogar para a frente. Não é sobre daqui a dez anos, não é sobre 2050 – é sobre o que a gente está fazendo agora, já que estamos muito perto de 1,5 °C", argumenta Natalie Unterstell, presidente do Instituto Talanoa, lembrando que a edição atual marca os dez anos do Acordo de Paris, que estabeleceu a meta global para limitar o aquecimento do planeta a este patamar. O tornado que matou seis pessoas e arrasou uma cidade pequena na outra ponta do país, no Paraná, é também um lembrete do tipo de evento extremo que será mais frequente no planeta com temperatura média em ascendência. Antes de chegar a Belém, Joab Okanda, um observador da COP do Quênia, viu mais de trinta pessoas morrerem vítimas de um deslizamento de terra provocado pelas tempestades cada vez mais frequentes na região onde vive. "O governo está tendo que tirar dinheiro que iria construir hospitais, por exemplo, para responder às emergências. Nós estamos agora constantemente em crise", explica.

"Temos receio de que a Conferência em Belém seja um grande momento de greenwashing", diz Almeida, que coordena o grupo de pesquisa Observatório da COP30, destacando a estratégia de marketing utilizada para que um serviço ou produto venda sua imagem como sendo melhor para o meio ambiente do que realmente é. É na zona verde, um dos dois grandes espaços físicos oficiais da conferência, que empresas, instituições públicas e demais organizações apresentam ao público suas contribuições contra a emergência climática. A equipe de Tito mapeou pelo menos 342 iniciativas, com a maioria delas capitaneadas por instituições públicas. À DW, a Vale informou que custeou o Parque da Cidade após aderir ao programa Estrutura Pará. Ele possibilita a conversão de até 40% da Taxa de Fiscalização de Recursos Minerais, um imposto que a empresa paga ao governo estadual, em obras que seriam tocadas pelo setor público.