COP30 encerra primeira semana com impasses e pressão indígena

Temas como justiça climática e mecanismos de financiamento foram pautados na primeira semana da COP 30 / Crédito: Rafa Neddermeyer

A primeira semana da COP30, em Belém, encerrou-se no sábado, 15, com avanços pontuais, mas também com pendências importantes na agenda, impasses sobre adaptação, protestos de povos indígenas e a retomada da Marcha Global pelo Clima após três edições com restrições à liberdade de expressão. LEIA MAIS | Da Eco-92 à COP em Belém: o que mudou e o que segue parecido

“Queremos que todos os países reflitam sobre o desfecho que desejam”, afirmou o presidente da conferência, André Corrêa do Lago, ao destacar que será preciso um “mutirão” para alcançar resultados concretos na segunda fase das negociações. Mesmo com a agenda principal aprovada, quatro temas importantes ficaram de fora e estão sendo tratados de forma paralela, como o Artigo 9.1 do Acordo de Paris, sobre a responsabilidade dos países desenvolvidos de mobilizar recursos financeiros para países em desenvolvimento; as medidas comerciais unilaterais, como impostos sobre emissões de carbono de produtos importados; relatórios bienais de transparência; e as conhecidas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs). A partir desta segunda, 17, a COP30 entra oficialmente em sua fase política com a chegada dos ministros do Clima, Meio Ambiente, Finanças, Energia e Relações Exteriores de dezenas de países. SAIBA MAIS | Etiópia deve sediar a COP em 2027; veja últimas notícias da COP30

É nesse momento que temas sensíveis como financiamento climático, adaptação, perdas e danos e transição energética passam do terreno técnico para debates diretamente guiados por autoridade política. O POVO ouviu especialistas sobre os primeiros dias. Para Danilo Maeda, diretor-geral da Beon, consultoria de sustentabilidade, no nível das negociações, a primeira semana fluiu bem. Temas-chave foram pautados, com destaque especial para justiça climática e mecanismos de financiamento. “Também tivemos a confirmação da expectativa de que a sociedade civil se manifestaria de maneira enfática, trazendo urgência para a inclusão de populações vulneráveis. Destaco a multiplicidade de temas e atores envolvidos no processo, que trazem uma abordagem mais completa para os desafios, mas também maior complexidade para a sua governança.”

VEJA TAMBÉM | COP30: No CE, emissões de CO₂ aumentaram mais de 24% em cinco anos, diz estudo A professora da Universidade Federal do Ceará, Tarin Frota Mont`ALverne, destaca a importância do papel simbólico e estratégico da COP na região amazônica, sobretudo diante do cenário mundial caracterizado por uma crise sistêmica profunda, marcada por incertezas geopolíticas, guerras, tarifaços e desafios socioeconômicos crescentes. “Saímos da era dos alertas e estamos na era das consequências. A comunidade internacional se depara com a certeza de vivermos diferentes desastres climáticos”, pontua.

Para ela, a questão da redução dos combustíveis fósseis continua sendo a espinha dorsal das últimas COPS e da COP 30. Muitos pontos foram colocados na mesa de negociação, mas ainda precisarão de uma maior adesão dos países. “O Brasil apresentou dois instrumentos importantes que pareciam que poderiam ganhar papel importante na negociação, mas que perderam velocidade. O TFFF (Fundo Florestas Tropicais para Sempre) e a Coalizão Aberta de Mercados Regulados de Carbono”, diz. Liberdade de expressão Após algumas COPs acontecerem em países ditatoriais, muitas manifestações foram registradas, o protagonismo ficou com os indígenas, que bloquearam a entrada da Zona Azul para cobrar a demarcação de terras e denunciar projetos como hidrovias, garimpo ilegal e outras pressões sobre a Amazônia.