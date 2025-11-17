COP30: O que é possível fazer para reduzir CO2 na atmosfera

Uso de combustíveis fósseis, transição energética e redução nas emissões de carbono estão em debate na COP30 / Crédito: ANTHONY WALLACE / AFP

Grande vilão do aquecimento global, o dióxido de carbono é também um composto químico essencial à vida na Terra. Parece um contrassenso, mas sem ele, as plantas não seriam capazes de crescer e produzir o oxigênio que respiramos. O problema está nos níveis de CO₂ presentes na atmosfera, cada vez maiores desde a Revolução Industrial, impulsionados principalmente pela queima de combustíveis fósseis para energia e transporte.

Para isso, é preciso um corte de 43% nas emissões de CO₂ até 2030 em comparação com os níveis de 2019 e zerar as emissões líquidas até 2050 – ou seja, fazer com que a quantidade total liberada na atmosfera seja igual à quantidade retirada. Embora isso se aplique a todos os gases de efeito estufa – o metano e o óxido nitroso também são sérios poluentes –, o CO₂ é o foco, pois é responsável por cerca de 80% do aumento da temperatura desde 1990. Apesar dessas aspirações globais, as emissões de CO₂ atingiram um novo recorde em 2024, o ano mais quente já registrado. China, Estados Unidos, Índia, União Europeia (UE) e Rússia são os maiores poluidores.

Abandonar combustíveis fósseis é fundamental Como principal fonte de emissões de CO₂, o mundo precisa urgentemente se afastar da dependência de combustíveis fósseis. Isso requer uma reformulação do funcionamento de nossas sociedades, desde a forma como estimulamos a economia, cultivamos alimentos e viajamos, até o que compramos e como descartamos o que não nos serve mais. Algumas das maiores reduções até agora foram feitas no setor de energia, por meio da expansão da matriz elétrica, da melhoria da eficiência e, fundamentalmente, da transição para energias renováveis. Houve enormes avanços nessa área, sobretudo da energia solar, que representou 40% da geração global de eletricidade no ano passado.