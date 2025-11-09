Estudantes chegam cedo e encaram o primeiro dia do Enem 2025 em Fortaleza

Estudantes chegam cedo e encaram o primeiro dia do Enem 2025 em FortalezaProvas deste domingo, 9, abordam linguagens, ciências humanas, língua estrangeira e redação; segundo dia será no próximo domingo, 16
Marcado para este domingo, 9, o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 movimentou milhares de estudantes em Fortaleza. Os portões abriram pontualmente às 12 horas e o clima era de expectativa e concentração. Ao todo, 275.937 candidatos tiveram inscrições confirmadas no Ceará neste ano.
No campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece), o movimento começou de forma tranquila por volta das 11h, com candidatos chegando aos poucos, comprando água e aproveitando os pontos de distribuição montados no entorno. Familiares e amigos acompanhavam quem se preparava para o primeiro dia do Enem.
A cerca de 12 quilômetros dali, na Universidade de Fortaleza (Unifor), o cenário foi parecido no início da manhã, mas o fluxo aumentou por volta das 11h45, quando os portões começaram a atrair maior número de participantes.
Apesar de a entrada ter ocorrido de maneira organizada, o volume de estudantes causou lotação no portão central, com filas se formando nos minutos que antecederam o fechamento dos acessos.
Nesta primeira etapa, os participantes responderão questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas, língua estrangeira (inglês ou espanhol) e também a redação.
Expectativa e foco antes da prova
Entre os muitos estudantes que chegaram cedo, estava Yasmim da Conceição, 17, moradora de Caucaia, que pretende cursar Pedagogia. A jovem se posicionou na entrada da Universidade Estadual do Ceará (Uece) bem antes do meio-dia.
“Me preparei bastante, principalmente psicologicamente. Não estou tão nervosa, até que tô calma”, contou, confiante com o dia de avaliação.
Jovens aguardavam em grupos ou sozinhos, acompanhados de amigos e familiares, sentados à sombra das árvores. Uns revisavam conteúdos, outros testavam as canetas ou apenas observavam o ambiente em silêncio.
Entre os candidatos que chegaram cedo à Universidade de Fortaleza (Unifor) para o primeiro dia do Enem, estava Gabriel Félix, 17, concluinte do ensino médio, que tentava equilibrar a ansiedade e a empolgação antes da prova.
“Estou tentando Engenharia Elétrica. Estudei muito esse ano e agora estou nessa mistura de empolgação e nervosismo”, contou.
Apostando que o tema da redação possa abordar “ciência na Amazônia”, o estudante recebeu apoio dos pais, Dolores Milen e Hélio Albuquerque, que o acompanharam até o local. “É importante que ele se sinta seguro. E, se não der certo, tudo bem — o importante é valorizar o esforço que ele teve durante o ano”, disse Dolores.
Ações de apoio e acolhimento
Na entrada da Uece, grupos de voluntários seguravam cartazes e entoavam cânticos e orações pelos candidatos, além de distribuírem água, canetas, barrinhas de cereal e chocolates.
Na Universidade de Fortaleza (Unifor), a Comunidade Cristã Rebote realizou uma ação voltada ao acolhimento dos estudantes, oferecendo orações, café e materiais de apoio.
“A ideia é trazer uma palavra de calma para todos esses estudantes”, explicou Amanda de Almeida, 21, integrante do grupo. “É uma forma de aliviar um pouco essa ansiedade e pedir que Deus os guie nessa etapa tão importante”, completou.
Apoio familiar e histórias inspiradoras
Em meio ao nervosismo dos filhos, pais e responsáveis acompanharam de perto o momento. Evelma Alves, 54, levou a filha Gabriele, 17, que sonha em cursar Design de Moda.
“Tenho um amor enorme pela minha filha. Quero que ela seja uma mulher forte, independente e honesta. Tudo que desejo para ela é um pouco de mim — mas quero que ela seja melhor do que eu”, disse emocionada.
O Enem também é espaço para quem busca recomeços. Lúcia Maria, 59, moradora da Maraponga, fez a prova pela segunda vez em busca da vaga em Fisioterapia, motivada por uma experiência pessoal.
“Estudei, minhas filhas me ensinaram redação. Fiz cursinho do EJA, e a professora dizia: ‘Faz redação todo dia’. Agora gosto de escrever, tô mais empolgada”, contou.
Aos 64 anos, o sargento da Marinha aposentado Laudemiro Souza também decidiu se desafiar.
“Deu vontade de me inscrever. É uma área que gosto muito. Não sei se vai dar certo, mas já vale pela iniciativa”, afirmou o candidato, que pretende cursar Agronomia.
Próximo domingo tem mais
O segundo dia de provas do Enem será no domingo, 16 de novembro, com questões de Ciências da Natureza e Matemática, totalizando 90 perguntas objetivas. (Colaboraram Revinna Nobre e Estela Felix)