Estudantes chegam cedo e encaram o primeiro dia do Enem 2025 em Fortaleza

Movimento de estudantes marca o primeiro dia do Enem. As provas deste domingo incluem Linguagens, Ciências Humanas, Língua Estrangeira e Redação. / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Marcado para este domingo, 9, o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 movimentou milhares de estudantes em Fortaleza. Os portões abriram pontualmente às 12 horas e o clima era de expectativa e concentração. Ao todo, 275.937 candidatos tiveram inscrições confirmadas no Ceará neste ano. No campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece), o movimento começou de forma tranquila por volta das 11h, com candidatos chegando aos poucos, comprando água e aproveitando os pontos de distribuição montados no entorno. Familiares e amigos acompanhavam quem se preparava para o primeiro dia do Enem.

A cerca de 12 quilômetros dali, na Universidade de Fortaleza (Unifor), o cenário foi parecido no início da manhã, mas o fluxo aumentou por volta das 11h45, quando os portões começaram a atrair maior número de participantes. Apesar de a entrada ter ocorrido de maneira organizada, o volume de estudantes causou lotação no portão central, com filas se formando nos minutos que antecederam o fechamento dos acessos. Nesta primeira etapa, os participantes responderão questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas, língua estrangeira (inglês ou espanhol) e também a redação. Expectativa e foco antes da prova Entre os muitos estudantes que chegaram cedo, estava Yasmim da Conceição, 17, moradora de Caucaia, que pretende cursar Pedagogia. A jovem se posicionou na entrada da Universidade Estadual do Ceará (Uece) bem antes do meio-dia.

“Me preparei bastante, principalmente psicologicamente. Não estou tão nervosa, até que tô calma”, contou, confiante com o dia de avaliação. Jovens aguardavam em grupos ou sozinhos, acompanhados de amigos e familiares, sentados à sombra das árvores. Uns revisavam conteúdos, outros testavam as canetas ou apenas observavam o ambiente em silêncio. O estudante Gabriel Félix, 17, chega à Unifor para o primeiro dia do Enem 2024, acompanhado dos pais. Ele tenta uma vaga em Engenharia Elétrica. Crédito: JÚLIO CAESAR

Entre os candidatos que chegaram cedo à Universidade de Fortaleza (Unifor) para o primeiro dia do Enem, estava Gabriel Félix, 17, concluinte do ensino médio, que tentava equilibrar a ansiedade e a empolgação antes da prova. “Estou tentando Engenharia Elétrica. Estudei muito esse ano e agora estou nessa mistura de empolgação e nervosismo”, contou. Apostando que o tema da redação possa abordar “ciência na Amazônia”, o estudante recebeu apoio dos pais, Dolores Milen e Hélio Albuquerque, que o acompanharam até o local. “É importante que ele se sinta seguro. E, se não der certo, tudo bem — o importante é valorizar o esforço que ele teve durante o ano”, disse Dolores.