Moraes manda Rio de Janeiro preservar provas de megaoperação

Foto de apoio ilustrativo. Carros da Defesa Civil do Rio de Janeiro nas ruas da favela do Cruzeiro, no Complexo da Penha, um dia após a ação policial mais letal da história do Brasil / Crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou neste domingo (02/11) a preservação e documentação "rigorosa e integral" de todos os elementos materiais relacionados à megaoperação no Rio de Janeiro, incluindo perícias e respectivas cadeias de custódia. A medida atende a pedido da Defensoria Pública da União (DPU), e visa garantir a integridade e a legalidade das provas coletadas na investigação, além de assegurar o controle e a averiguação do Ministério Público.

Especialistas acreditam que a operação não cumpriu parte destas exigências. O ministro destacou que a determinação segue o que foi fixado pelo Plenário do STF no julgamento do mérito da ação, quando estabeleceu que vestígios de operações com vítimas fatais devem ser preservados e a independência técnica da perícia deve ser garantida. O ministro também designou uma audiência conjunta para o dia 5 de novembro de 2025 com o Conselho Nacional de Direitos Humanos e diversas associações e ONGs do Rio de Janeiro.

Castro critica parâmetros do STF Moraes já havia determinado ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, apresentar informações detalhadas sobre a Operação Contenção em audiência que acontece nesta segunda-feira. O despacho exige que Castro apresente relatório detalhado da operação, incluindo comprovação de que seguiu os parâmetros estabelecidos pela ADPF. Horas após a operação, Castro chamou a ADPF das favelas de "maldita" e acusou o STF de facilitar o crescimento do Comando Vermelho.