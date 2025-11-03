Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Moraes manda Rio de Janeiro preservar provas de megaoperação

Moraes manda Rio de Janeiro preservar provas de megaoperação

Ministro exigiu preservação "rigorosa e integral" dos elementos relacionados à ação. Despacho também permite à Defensoria Pública acessar a perícia
Atualizado às Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou neste domingo (02/11) a preservação e documentação "rigorosa e integral" de todos os elementos materiais relacionados à megaoperação no Rio de Janeiro, incluindo perícias e respectivas cadeias de custódia.

A medida atende a pedido da Defensoria Pública da União (DPU), e visa garantir a integridade e a legalidade das provas coletadas na investigação, além de assegurar o controle e a averiguação do Ministério Público.

O despacho também autoriza o acesso desses elementos à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que disse anteriormente ter sido impedida de acompanhar a perícia dos corpos das vítimas.

Leia mais

Moraes determinou as informações no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635, conhecida como ADPF das Favelas, da qual é relator.

Nela, o Tribunal determinou como a polícia deve proceder em operações em comunidades, incluindo a preservação do local da ocorrência, a realização obrigatória de autópsia, o uso de câmeras em fardas e viaturas e divulgação de dados sobre letalidade.

Especialistas acreditam que a operação não cumpriu parte destas exigências.

O ministro destacou que a determinação segue o que foi fixado pelo Plenário do STF no julgamento do mérito da ação, quando estabeleceu que vestígios de operações com vítimas fatais devem ser preservados e a independência técnica da perícia deve ser garantida.

O ministro também designou uma audiência conjunta para o dia 5 de novembro de 2025 com o Conselho Nacional de Direitos Humanos e diversas associações e ONGs do Rio de Janeiro.

Castro critica parâmetros do STF

Moraes já havia determinado ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, apresentar informações detalhadas sobre a Operação Contenção em audiência que acontece nesta segunda-feira.

O despacho exige que Castro apresente relatório detalhado da operação, incluindo comprovação de que seguiu os parâmetros estabelecidos pela ADPF.

Horas após a operação, Castro chamou a ADPF das favelas de "maldita" e acusou o STF de facilitar o crescimento do Comando Vermelho.

A ADPF inicialmente estabeleceu liminares em 2020 para coibir operações durante a pandemia da covid-19, exceto em casos excepcionais. Em abril deste ano, acatou parte de um plano apresentado pelo Rio de Janeiro para permitir operações desde que seja seguido o protocolo determinado.

Leia mais

Gilmar Mendes defende ADPF

Em publicação no X neste domingo, o ministro do STF Gilmar Mendes defendeu a ADPF e a fiscalização à atividade policial.

"Ao julgar a ADPF das Favelas, o Supremo Tribunal Federal não proibiu operações policiais. O Tribunal apenas estabeleceu parâmetros para que essas ações sejam planejadas, proporcionais e transparentes, com o objetivo de reduzir mortes e proteger vidas, tanto de civis quanto de agentes públicos", escreveu.

"Em abril de 2025, a Corte foi além e determinou que o Estado apresente um plano de reocupação dos territórios dominados por facções e milícias [...] de modo a devolver às comunidades a segurança e a dignidade negadas pelo abandono estatal. Enquanto esse plano não sair do papel, e as incursões forem pontuais, o resultado dessas operações continuará sendo parcial e insustentável", concluiu.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

STF

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar