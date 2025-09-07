Gilmar: O Brasil não aguenta mais sucessivas tentativas de golpe

O ministro Gilmar Mendes usou as redes sociais para criticar os recentes ataques ao Supremo Tribunal Federal / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu pela trama golpista, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) usou as redes na noite deste domingo, 7, para criticar os recentes ataques à Corte e aos ministros. O comentário de Mendes vem após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chamar o ministro Alexandre de Moraes de 'tirano' e 'ditador'. Ele disse ainda que: "O Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe". “No Dia da Independência, é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil “ditadura da toga”, tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais”, disse.

Em seguida, Mendes enfatizou que crimes contra o Estado Democrático de Direito são “insuscetíveis de perdão” e destacou a importância da atuação das instituições para “puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam”. Na tarde desse domingo, o governador Tarcísio de Freitas subiu o tom e direcionou ataques ao ministro Alexandre de Moraes em ato de bolsonaristas na Avenida Paulista. Após os manifestantes gritarem “Fora Moraes”, o governador afirmou que “ninguém aguenta mais a tirania” do ministro do STF. “Por que vocês estão gritando isso? Talvez porque ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo no País”, disse o governador, um dos nomes cotados para a corrida presidencial de 2026.

Pelas redes sociais, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) avaliou o comentário de Tarcísio como “insano” e afirmou que o governador “rasgou a sua fantasia” ao assumir o discurso de uma extrema-direita bolsonarista. Atos bolsonaristas no 7 de Setembro Além do ato na Avenida Paulista, a celebração do Dia da Independência foi marcada por manifestações bolsonaristas em diferentes pontos do país. Em Fortaleza, o público se reuniu na Praça Portugal e seguiu em direção à Beira-Mar. A mobilização contou com a presença do senador Eduardo Girão (Novo), do deputado federal André Fernandes (PL) e do deputado estadual Carmelo Neto (PL).