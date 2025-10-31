Grupo de especialistas da ONU cobra investigação sobre operação no Rio

Fabio Teixeira/Anadolu via Getty Images Operação contra o Comando Vermelho deixou 121 mortos e é considerada a mais letal do Rio de Janeiro Um grupo de especialistas das Nações Unidas (ONU) pediu às autoridades brasileiras uma investigação "imediata, independente e minuciosa" sobre a operação contra o Comando Vermelho realizada na última terça-feira (28/10) nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. O comunicado, assinado pelo Mecanismo Internacional de Especialistas Independentes para o Avanço da Igualdade e Justiça Racional na Aplicação da Lei, afirma que a ação policial pode constituir "homicídios ilegais" e deve ser investigada.

A operação de terça é a mais letal já registrada desde 1990 na região metropolitana do Rio de Janeiro, segundo levantamento do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (Geni/UFF). Movimentos de direitos humanos classificam a operação como chacina e questionam sua eficácia como política de segurança. Para o grupo de especialistas da ONU, é fundamental uma investigação para "assegurar a responsabilização, interromper as violações de direitos humanos em curso e garantir a proteção de testemunhas, familiares e defensores dos direitos humanos". O grupo afirmou ter recebido informação de que algus corpos foram encontrados com mãos amarradas e ferimentos de bala na nuca.

Moradores também teriam relatado que suas casas foram invadidas sem apresentação de mandados, além da realização de prisões arbitrárias e uso de helicópteros e drones para disparar projéteis. "A escala da violência, a natureza dos assassinatos relatados e as consequências para as comunidades pobres afrodescendentes que vivem em áreas periféricas urbanas expõem um padrão profundamente arraigado de policiamento racializado e impunidade." PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images Mais de 50 corpos foram retirados da mata e levados para uma praça por moradores da região Os especialistas também expressaram preocupação com as ameaças de criminalização dos familiares das vítimas, moradores e defensores dos direitos humanos que ajudaram a recuperar os corpos na mata após a operação.

Durante a madrugada de quarta-feira (29/10), moradores da região carregaram pelo menos 50 corpos da mata para a Praça São Lucas, que fica em uma das principais avenidas, para que eles pudessem ser identificados. O delegado Felipe Curi, secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, acusou moradores de terem tirado a roupa de alguns dos corpos que foram levados à praça. Ele afirmou que iria instaurar um inquérito para investigar fraude processual. No comunicado, o grupo destacou que a "responsabilidade de preservar o local para posterior exame forense é das autoridades" e que elas devem impedir "qualquer forma de intimidação, assédio ou criminalização".