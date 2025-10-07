Tarcísio: "Quando falsificarem Coca-Cola, me preocupo"

Tarcisio Freitas, governador de São Paulo / Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse em coletiva, na segunda-feira, 6, que “no dia que começarem a falsificar Coca-Cola, vou me preocupar” ao comentar os casos de intoxicação por metanol em São Paulo, que já causou mortes no estado. A fala aconteceu no momento em que o governador destacava a articulação de empresas do setor em uma ação conjunta para enfrentar a falsificação de bebidas em SP. Conforme explicou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP), a principal suspeita da Polícia Civil é que o metanol tenha sido misturado ao etanol usado na fabricação das bebidas ilegais.