Tarcísio: "Quando falsificarem Coca-Cola, me preocupo"

Tarcísio sobre casos de metanol: "No dia que começarem a falsificar Coca-Cola, me preocupo"Governador de São Paulo fez a declaração ao comentar ações conjuntas com fabricantes para combater bebidas adulteradas com metanol em São Paulo
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse em coletiva, na segunda-feira, 6, que “no dia que começarem a falsificar Coca-Cola, vou me preocupar” ao comentar os casos de intoxicação por metanol em São Paulo, que já causou mortes no estado.
A fala aconteceu no momento em que o governador destacava a articulação de empresas do setor em uma ação conjunta para enfrentar a falsificação de bebidas em SP. Conforme explicou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP), a principal suspeita da Polícia Civil é que o metanol tenha sido misturado ao etanol usado na fabricação das bebidas ilegais.
“Estavam aqui os maiores fabricantes do Brasil, que produzem bebidas famosas como Jack Daniel’s e Johnnie Walker. Enfim, todas essas bebidas que são objeto de falsificação. Não vou me aventurar nessa área, porque não é minha praia, tá certo? No dia que começarem a falsificar Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que não chegaram a esse ponto”, disse.
Antes de conceder a entrevista, o governador participou de uma reunião do Gabinete de Crise criado para tratar dos casos de intoxicação por metanol.
O encontro reuniu representantes de várias secretarias estaduais — entre elas, Saúde, Segurança Pública, Justiça e Cidadania, Desenvolvimento Econômico, Fazenda e Planejamento — além de executivos de grandes empresas do setor de bebidas, como Brown-Forman (Jack Daniel’s); Bacardi e Diageo (Johnnie Walker e Smirnoff); Pernod Ricard (Absolut) e Beam Suntory (Jim Beam).
As fabricantes se comprometeram a colaborar com o governo paulista em ações de capacitação de servidores e comerciantes, com o objetivo de aprimorar a identificação de produtos falsificados. Além do diálogo com as indústrias, o governador também pretende reunir-se com representantes de bares e restaurantes para ampliar a articulação contra a adulteração.
Contaminação por metanol
A intoxicação por metanol ocorre quando uma pessoa consome bebidas adulteradas com essa substância, um tipo de álcool altamente tóxico usado em solventes e combustíveis, mas proibido para ingestão humana. No organismo, o metanol é metabolizado em compostos que afetam o sistema nervoso e podem causar sintomas como tontura, náusea, falta de ar, visão turva e, em casos graves, cegueira ou morte. O problema tem sido associado à fabricação e venda de bebidas falsificadas que utilizam etanol contaminado com metanol.
O surto registrado no Brasil preocupa as autoridades de saúde e segurança pública, já que as bebidas adulteradas costumam ser vendidas em embalagens que imitam marcas conhecidas, dificultando a identificação pelo consumidor. A contaminação pode ocorrer tanto em destilados artesanais quanto em garrafas falsificadas industrialmente.