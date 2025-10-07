Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jornalista Paiva Netto morre aos 84 anos, no Rio de Janeiro

Paiva Netto estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, no Rio de Janeiro. As causas do óbito não foram informadas
José de Paiva Netto morreu aos 84 anos nesta terça-feira, 7, no Rio de Janeiro, segundo nota divulgada pela Legião da Boa Vontade (LBV), da qual era presidente. 

Paiva Netto foi escritor, jornalista, radialista, compositor e educador — responsável por desenvolver a “pedagogia do afeto”.

Ele estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, no Rio de Janeiro. As causas do óbito não foram informadas. O escritor deixa esposa e seis filhos, além de netos e bisnetos.

As homenagens ao jornalista serão realizadas nesta quarta-feira, 8, em São Paulo, durante cerimônia aberta ao público.

Ele nasceu em 1941, no Rio de Janeiro, e trabalhou em veículos como Folha de S.Paulo, Jornal de Brasília e Manchete.

José também liderou a LBV por décadas e atuou por quase 70 anos nesta instituição que se consolidou como um dos movimentos humanitários mundiais.

O escritor vendeu mais de 10 milhões de exemplares de livros traduzidos para mais de 25 idiomas e publicados também em braile.

Paiva Netto chegou a receber diversas honrarias, como a Ordem do Rio Branco, a Medalha do Pacificador e a Medalha do 1º Centenário da Academia Brasileira de Letras.

O educador era casado com Lucimara Augusta e teve os filhos Franklin (já falecido), Pedro, José Eduardo, Iraci, Tatiana, Alziro e Emmanuel Adolfo, conforme a LBV.

