Jornalista Paiva Netto morre aos 84 anos, no Rio de Janeiro

As homenagens ao jornalista serão realizadas nesta quarta-feira, 8, em São Paulo, durante cerimônia aberta ao público / Crédito: Reprodução/ LBV

José de Paiva Netto morreu aos 84 anos nesta terça-feira, 7, no Rio de Janeiro, segundo nota divulgada pela Legião da Boa Vontade (LBV), da qual era presidente. Paiva Netto foi escritor, jornalista, radialista, compositor e educador — responsável por desenvolver a “pedagogia do afeto”.

Ele estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, no Rio de Janeiro. As causas do óbito não foram informadas. O escritor deixa esposa e seis filhos, além de netos e bisnetos. As homenagens ao jornalista serão realizadas nesta quarta-feira, 8, em São Paulo, durante cerimônia aberta ao público. Ele nasceu em 1941, no Rio de Janeiro, e trabalhou em veículos como Folha de S.Paulo, Jornal de Brasília e Manchete.