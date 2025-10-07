Jornalista Paiva Netto morre aos 84 anos, no Rio de Janeiro

Jornalista Paiva Netto morre aos 84 anos, no Rio de JaneiroPaiva Netto estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, no Rio de Janeiro. As causas do óbito não foram informadas
José de Paiva Netto morreu aos 84 anos nesta terça-feira, 7, no Rio de Janeiro, segundo nota divulgada pela Legião da Boa Vontade (LBV), da qual era presidente.
Paiva Netto foi escritor, jornalista, radialista, compositor e educador — responsável por desenvolver a “pedagogia do afeto”.
Ele estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, no Rio de Janeiro. As causas do óbito não foram informadas. O escritor deixa esposa e seis filhos, além de netos e bisnetos.
As homenagens ao jornalista serão realizadas nesta quarta-feira, 8, em São Paulo, durante cerimônia aberta ao público.
Ele nasceu em 1941, no Rio de Janeiro, e trabalhou em veículos como Folha de S.Paulo, Jornal de Brasília e Manchete.
José também liderou a LBV por décadas e atuou por quase 70 anos nesta instituição que se consolidou como um dos movimentos humanitários mundiais.
O escritor vendeu mais de 10 milhões de exemplares de livros traduzidos para mais de 25 idiomas e publicados também em braile.
Paiva Netto chegou a receber diversas honrarias, como a Ordem do Rio Branco, a Medalha do Pacificador e a Medalha do 1º Centenário da Academia Brasileira de Letras.
O educador era casado com Lucimara Augusta e teve os filhos Franklin (já falecido), Pedro, José Eduardo, Iraci, Tatiana, Alziro e Emmanuel Adolfo, conforme a LBV.