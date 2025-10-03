PF investiga indústrias de bebidas em meio a aumento de casos de metanol no Brasil

O Brasil registra 48 casos em investigação relacionados à intoxicação por metanol até a tarde desta quinta-feira, 2. / Crédito: Reprodução/Freepik

A Polícia Federal (PF), em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), realizou nesta sexta-feira, 3, uma nova etapa de fiscalização em indústrias de bebidas. A operação ocorreu em cidades do interior de São Paulo, como na região de Campinas, além dos municípios de Chapecó e Joinville, em Santa Catarina, e Poços de Caldas, em Minas Gerais. Durante as diligências, foram coletadas amostras representativas de produtos produzidos e armazenados, que agora serão submetidas a análises químico-sanitárias.