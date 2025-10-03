PF investiga indústrias de bebidas em meio a aumento de casos de metanol no Brasil

PF investiga indústrias de bebidas em meio a aumento de casos de metanol no BrasilAção ocorreu em São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais; até agora, mais de 40 casos suspeitos e 11 confirmados foram registrados no país. No Ceará, não há notificações
A Polícia Federal (PF), em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), realizou nesta sexta-feira, 3, uma nova etapa de fiscalização em indústrias de bebidas. A operação ocorreu em cidades do interior de São Paulo, como na região de Campinas, além dos municípios de Chapecó e Joinville, em Santa Catarina, e Poços de Caldas, em Minas Gerais.
Durante as diligências, foram coletadas amostras representativas de produtos produzidos e armazenados, que agora serão submetidas a análises químico-sanitárias.
O objetivo é identificar a conformidade dos insumos, a presença de substâncias proibidas ou em concentrações acima dos limites legais, além de avaliar a rastreabilidade dos lotes e identificar os responsáveis pela fabricação ou manipulação.
LEIA MAIS | Cachaça apreendida no Ceará será periciada após casos de intoxicação por metanol
Intoxicação por metanol
As ações foram intensificadas após o aumento de casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol em bebidas destiladas vendidas em bares de São Paulo no último fim de semana.
Até a tarde dessa quinta-feira, 2, o Brasil havia registrado 48 casos suspeitos e 11 confirmados, segundo dados do Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (Cievs).
LEIA TAMBÉM | Veja como diferenciar intoxicação por metanol de ressaca
Situação no Ceará
No Ceará, a Secretaria da Saúde (Sesa) informou que não há registros de intoxicação por consumo de bebidas adulteradas com metanol. Em Fortaleza, bares e restaurantes usaram as redes sociais para reforçar a segurança de seus clientes, garantindo a venda de bebidas originais nos drinks servidos.