Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PF investiga indústrias de bebidas em meio a aumento de casos de metanol no Brasil

PF investiga indústrias de bebidas em meio a aumento de casos de metanol no Brasil

Ação ocorreu em São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais; até agora, mais de 40 casos suspeitos e 11 confirmados foram registrados no país. No Ceará, não há notificações
Atualizado às Autor Victor Marvyo
Autor
Victor Marvyo Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Polícia Federal (PF), em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), realizou nesta sexta-feira, 3, uma nova etapa de fiscalização em indústrias de bebidas. A operação ocorreu em cidades do interior de São Paulo, como na região de Campinas, além dos municípios de Chapecó e Joinville, em Santa Catarina, e Poços de Caldas, em Minas Gerais.

Durante as diligências, foram coletadas amostras representativas de produtos produzidos e armazenados, que agora serão submetidas a análises químico-sanitárias.

O objetivo é identificar a conformidade dos insumos, a presença de substâncias proibidas ou em concentrações acima dos limites legais, além de avaliar a rastreabilidade dos lotes e identificar os responsáveis pela fabricação ou manipulação.

LEIA MAIS | Cachaça apreendida no Ceará será periciada após casos de intoxicação por metanol

Intoxicação por metanol

As ações foram intensificadas após o aumento de casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol em bebidas destiladas vendidas em bares de São Paulo no último fim de semana.

Até a tarde dessa quinta-feira, 2, o Brasil havia registrado 48 casos suspeitos e 11 confirmados, segundo dados do Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (Cievs).

LEIA TAMBÉM | Veja como diferenciar intoxicação por metanol de ressaca

Situação no Ceará

No Ceará, a Secretaria da Saúde (Sesa) informou que não há registros de intoxicação por consumo de bebidas adulteradas com metanol. Em Fortaleza, bares e restaurantes usaram as redes sociais para reforçar a segurança de seus clientes, garantindo a venda de bebidas originais nos drinks servidos.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar