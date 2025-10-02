Intoxicação por metanol: 43 casos são registrados no Brasil

Metanol em bebidas alcoólicas pode causar sérios distúrbios de saúde e levar à morte / Crédito: Divulgação/Sentia

O Ministério da Saúde (MS) criou uma Sala de Situação para coordenar medidas que serão tomadas e monitorar os casos de intoxicação por metanil no País. A medida é de caráter extraordinário, e seguirá ativa enquanto houver novos casos registrados. As informações são do G1.

Segundo o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), atualmente o Brasil conta com 43 casos registrados, com São Paulo contendo o maior número, 39 total, sendo 10 confirmados e 29 em investigação, além de outros quatro casos em investigação em Pernambuco. Um óbito já foi confirmado em São Paulo, com outras cinco mortes em investigação no Estado e duas mortes em investigação em Pernambuco. A Polícia Federal está conduzindo as investigações em São Paulo, em conjunto com os órgãos de controle e vigilância. A equipe do MS, que ficará responsável pela organização, coordenação, planejamento e controle das futuras medidas, será composta por representantes dos ministérios da Saúde, Justiça e Segurança Pública, Agricultura e Pecuária, pelos conselhos Nacional de Saúde (CNS), Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), Anvisa e as secretarias de Saúde de São Paulo e Pernambuco.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou na última terça-feira, 30, que estuda criar, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), uma reserva estratégica para garantir o acesso ao fomepizol, um dos antídotos contra intoxicação por metanol, mas que ainda não é registrado no Brasil.

