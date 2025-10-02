Evandro firma acordo para pagar dívidas trabalhistas de ex-funcionários do Cuca

Evandro firma acordo para pagar dívidas trabalhistas de ex-funcionários do CucaCerca de 300 profissionais foram demitidos no primeiro semestre e cobram direitos atrasados desde junho; comissão definirá cronograma de pagamento
O prefeito Evandro Leitão (PT) firmou acordo nesta quinta-feira, 2, comprometendo-se a realizar o pagamento das dívidas trabalhistas de ex-funcionários da Rede de Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca), atrasadas desde junho, após as demissões em massa.
O anúncio foi feito pelo vereador e secretário da Juventude, Julio Brizzi, após reunião no Paço Municipal articulada pela vereadora Mari Lacerda (PT) e pelo deputado estadual Léo Suricate (PSOL).
O encontro contou com a presença do prefeito, servidores e ex-funcionários do Instituto Cuca (IC), antiga entidade responsável pela gestão dos cinco equipamentos da rede em Fortaleza.
Cerca de 300 ex-funcionários foram demitidos
Estima-se que cerca de 300 profissionais foram desligados no fim do primeiro semestre e, desde então, cobravam da Prefeitura o pagamento de direitos trabalhistas atrasados, como multas rescisórias e outros valores não quitados após as demissões.
Entre as decisões, foi definida a criação de uma comissão formada pela Procuradoria-Geral do Município (PGM), pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e por representantes dos trabalhadores. O grupo será responsável por elaborar o cronograma de pagamento dos valores devidos.
Responsabilidade e dívidas da gestão anterior
Em junho deste ano, O POVO noticiou as cobranças dos ex-colaboradores e os atrasos no pagamento dos direitos trabalhistas pela Prefeitura de Fortaleza. Em nota, a Secretaria Municipal da Juventude havia informado que a responsabilidade pelas rescisões dos ex-funcionários do Instituto Cuca (IC) era da própria entidade gestora.
Segundo os trabalhadores, pouco antes do encerramento do contrato, a direção do IC alegou dificuldades financeiras e afirmou não ter recursos para arcar com os direitos trabalhistas dos colaboradores.
Em vídeo publicado pelo vereador e secretário Julio Brizzi, ao lado do prefeito, foi citado que o problema teve origem na gestão passada, do ex-prefeito José Sarto (PDT).
“Vamos honrar com todos os pagamentos relativos às decisões trabalhistas do Instituto Cuca. Infelizmente, na perspectiva da gestão anterior, todos os recursos que estavam provisionados para garantir o pagamento dessas rescisões foram retirados”, declarou o prefeito.