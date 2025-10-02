Evandro firma acordo para pagar dívidas trabalhistas de ex-funcionários do Cuca

Unidade do CUCA no bairro José Walter / Crédito: Divulgação/ Rodrigo Carvalho

O prefeito Evandro Leitão (PT) firmou acordo nesta quinta-feira, 2, comprometendo-se a realizar o pagamento das dívidas trabalhistas de ex-funcionários da Rede de Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca), atrasadas desde junho, após as demissões em massa. O anúncio foi feito pelo vereador e secretário da Juventude, Julio Brizzi, após reunião no Paço Municipal articulada pela vereadora Mari Lacerda (PT) e pelo deputado estadual Léo Suricate (PSOL).

O encontro contou com a presença do prefeito, servidores e ex-funcionários do Instituto Cuca (IC), antiga entidade responsável pela gestão dos cinco equipamentos da rede em Fortaleza. LEIA TAMBÉM | Igreja São Francisco de Assis celebra conclusão de templo após 81 anos

Cerca de 300 ex-funcionários foram demitidos Estima-se que cerca de 300 profissionais foram desligados no fim do primeiro semestre e, desde então, cobravam da Prefeitura o pagamento de direitos trabalhistas atrasados, como multas rescisórias e outros valores não quitados após as demissões. Entre as decisões, foi definida a criação de uma comissão formada pela Procuradoria-Geral do Município (PGM), pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e por representantes dos trabalhadores. O grupo será responsável por elaborar o cronograma de pagamento dos valores devidos.