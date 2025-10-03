Fortaleza: alunos recebem certificado de curso de Gastronomia

Fortaleza: alunos recebem certificado de curso de GastronomiaO Fortaleza Inclusiva já contou com 42 turmas e capacitou 660 pessoas. Inscrições seguem abertas para os meses de novembro e dezembro
“Sou empreendedora, já vendo salgados na minha casa e quero conhecimentos”. A fala é da balconista de padaria, Ana Lúcia Alves, 56, um dos 317 alunos que receberam o certificado do curso de gastronomia do programa Autonomia Econômica, que integra o Plano Fortaleza Inclusiva, da Prefeitura.
Entrega aconteceu na manhã desta sexta-feira, 3, no Paço Municipal, no Centro da Capital.
De acordo com a Prefeitura, o programa já contou com 42 turmas e capacitou 660 pessoas. As inscrições para novos cursos em novembro e dezembro seguem abertas.
Conforme a Prefeitura, a meta é chegar a 373 turmas e 7.460 vagas gratuitas, até dezembro. São quatro modalidades de cursos: salgados comerciais, sobremesas comerciais, bolos caseiros e marmitas comerciais.
Formações ocorrem em mais de 30 instituições e associações comunitárias localizadas em todas as regionais de Fortaleza, e são ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Ceará (Senac CE).
São priorizadas pessoas inscritas no CadÚnico, mulheres chefes de família, jovens em busca do primeiro emprego, trabalhadores informais e microempreendedores.
Cursos gastronômicos geram capacidade de independência, diz prefeito
O prefeito Evandro Leitão (PT) destacou que essa é uma oportunidade dos alunos montarem o próprio negócio.
“No sentido de que elas possam, através dos talentos que elas mesmo têm e da capacitação que foi realizada, estar empreendendo, montando seus próprios negócios, gerando renda e tendo sobretudo a capacidade de independência. Isso é o mais importante", diz.
Conforme o gestor municipal, serão ofertadas mais vagas até o fim do ano: “Temos ainda 6.800 vagas, basta entrar no site do Fortaleza Inclusiva e seguir todos os espaços para se inscrever”.
Representante do Senac, Débora Sombra afirma que o projeto vai “vencendo barreiras” até levar o conhecimento à população.
“A coisa mais importante que o conhecimento dá para vocês é autonomia. Vocês vão ter essa autonomia de saber que vocês aprenderam e que podem usar esse conhecimento de formas distintas".
José Antônio Mota, titular da SDE, ressaltou que o momento é “importante para o crescimento [econômico]”.
Como secretário de desenvolvimento econômico é um dia muito especial, (...) E todos aqui presentes irão receber seu certificado e eu tenho certeza que sairão daqui e vão colocar o seu negócio, gerar sua renda. [Isso vai] gerar emprego para a população de Fortaleza", conclui.
Alunos comentam sobre curso de Gastronomia
A atendente Adervania Freira, 36, conta que aprendeu a fazer salgados. Ela fez em uma unidade na Aldeota: “Pretendo colocar meu próprio negócio. Eu amei [o curso”.
Já a balconista de padaria, Ana Lúcia Alves, 56, conta que fez o curso de salgados comerciais: “Eu achei muito bom, só não foi melhor porque o horário não era muito legal”.
O curso inicia às 13 horas e se estendia até às 17 horas. Ana Lúcia só conseguia chegar ao local às 14 horas. “Sou empreendedora, já vendo salgados na minha casa e quero conhecimentos”.
O casal Hugo Leandro, 18, e Joyce Kelly, 19, fizeram o curso durante duas semanas: “A gente começou a fazer mais cursos para conseguir vender mais coisas. A gente deu uma parada agora, mas já vendemos alguns, por enquanto estamos indo", comenta ele.
“Eu acho muito legal porque já gostava de cozinhar, tive a oportunidade de aprender coisas novas e foi muito interessante. Sobre o curso, o que poderia ter melhorado é que eles podiam ter dado material para a gente iniciar o empreendedorismo”, pontua Joyce Kelly.