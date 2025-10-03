Fortaleza: alunos recebem certificado de curso de Gastronomia

Entrega de 317 certificados do curso de Gastronomia, oferecido pelo plano Fortaleza Inclusiva / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

“Sou empreendedora, já vendo salgados na minha casa e quero conhecimentos”. A fala é da balconista de padaria, Ana Lúcia Alves, 56, um dos 317 alunos que receberam o certificado do curso de gastronomia do programa Autonomia Econômica, que integra o Plano Fortaleza Inclusiva, da Prefeitura. Entrega aconteceu na manhã desta sexta-feira, 3, no Paço Municipal, no Centro da Capital.

De acordo com a Prefeitura, o programa já contou com 42 turmas e capacitou 660 pessoas. As inscrições para novos cursos em novembro e dezembro seguem abertas. LEIA | Parceria deverá oferecer 8 mil procedimentos oftalmológicos para crianças de Fortaleza Conforme a Prefeitura, a meta é chegar a 373 turmas e 7.460 vagas gratuitas, até dezembro. São quatro modalidades de cursos: salgados comerciais, sobremesas comerciais, bolos caseiros e marmitas comerciais. Formações ocorrem em mais de 30 instituições e associações comunitárias localizadas em todas as regionais de Fortaleza, e são ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Ceará (Senac CE).

São priorizadas pessoas inscritas no CadÚnico, mulheres chefes de família, jovens em busca do primeiro emprego, trabalhadores informais e microempreendedores. Cursos gastronômicos geram capacidade de independência, diz prefeito O prefeito Evandro Leitão (PT) destacou que essa é uma oportunidade dos alunos montarem o próprio negócio. “No sentido de que elas possam, através dos talentos que elas mesmo têm e da capacitação que foi realizada, estar empreendendo, montando seus próprios negócios, gerando renda e tendo sobretudo a capacidade de independência. Isso é o mais importante", diz.

Conforme o gestor municipal, serão ofertadas mais vagas até o fim do ano: “Temos ainda 6.800 vagas, basta entrar no site do Fortaleza Inclusiva e seguir todos os espaços para se inscrever”. Representante do Senac, Débora Sombra afirma que o projeto vai “vencendo barreiras” até levar o conhecimento à população. “A coisa mais importante que o conhecimento dá para vocês é autonomia. Vocês vão ter essa autonomia de saber que vocês aprenderam e que podem usar esse conhecimento de formas distintas".