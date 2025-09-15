Avião com 200kg de cocaína cai em canavial de Alagoas

Aeronave cai com 200kg de cocaína caiu em um canavial em Coruripe, município de Alagoas, na tarde de domingo, 14 / Crédito: Reprodução/ PM-AL

Uma aeronave que transportava diversos tabletes de cocaína caiu em um canavial em Coruripe, município de Alagoas, na tarde deste domingo, 14. O piloto – único ocupante do avião – morreu após o acidente. LEIA MAIS | Como age a quadrilha que despacha cocaína pelo Pecém há 6 anos

