Avião com 200kg de cocaína cai em canavial de Alagoas

Avião com 200kg de cocaína cai em canavial de AlagoasO piloto – único ocupante do avião – morreu na queda em um canavial município de Coruripe, em Alagoas
Uma aeronave que transportava diversos tabletes de cocaína caiu em um canavial em Coruripe, município de Alagoas, na tarde deste domingo, 14. O piloto – único ocupante do avião – morreu após o acidente.
Conforme a apuração da CNN, a 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (PM) informou que as equipes foram acionadas por moradores locais que relataram um forte estrondo vindo da plantação de cana-de-açúcar.
Os policiais confirmaram a queda do avião, e ao chegarem ao local encontraram quase 200 kg de tabletes de cocaína próximo aos destroços.
As imagens repassadas pela PM à CNN mostram os tabletes de cocaína embalados em rótulos falsos da Space X – fabricante estadunidense de sistemas aeroespaciais, fundada por Elon Musk.
A droga foi apreendida e levada ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) do município de Coruripe, em Alagoas, e, em seguida, encaminhada à Central de Flagrantes, em Maceió.
A perícia e os demais procedimentos no local foram realizados por equipes da Polícia Científica, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros.
Policiais militares estiveram atuando na região até a chegada dos agentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB) que investiga ocorrências desse tipo.