Caminhão invade loja de ferragens na BR-116; veja imagens

Caminhão invade loja de ferragens na BR-116; veja imagensAcidente envolvendo caminhão foi registrado na manhã desta segunda-feira, 15, no bairro Jangurussu, em Fortaleza
Um caminhão saiu da BR-116 e invadiu uma loja de ferragens localizada no bairro Jangurussu, em Fortaleza, por volta das 5h da manhã desta segunda-feira, 15. O acidente deixou o condutor do veículo ferido.
Partes da carroceria do caminhão ainda estão no acostamento da via. Antes de entrar na loja, o caminhão teria batido em um poste a poucos metros do estabelecimento.
Equipes de uma empresa de internet estiveram no local fazendo reparos por volta das 9h30min. O acidente foi registrado no trecho próximo a Reitoria da UniAteneu.
O Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE) e a Polícia Forense também estavam atuando no local.
O trecho onde o acidente aconteceu se trata de uma área de circunscrição do Governo do Ceará. Por isso, O POVO questionou por e-mail as circunstâncias e causas do ocorrido à Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e ao CBMCE, e aguarda retorno.
O POVO também procurou a Enel para esclarecer o impacto da colisão na distribuição de energia e espera resposta.
