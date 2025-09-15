Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caminhão invade loja de ferragens na BR-116; veja imagens

Acidente envolvendo caminhão foi registrado na manhã desta segunda-feira, 15, no bairro Jangurussu, em Fortaleza
Autor Alice Barbosa
Alice Barbosa
Um caminhão saiu da BR-116 e invadiu uma loja de ferragens localizada no bairro Jangurussu, em Fortaleza, por volta das 5h da manhã desta segunda-feira, 15. O acidente deixou o condutor do veículo ferido.

Partes da carroceria do caminhão ainda estão no acostamento da via. Antes de entrar na loja, o caminhão teria batido em um poste a poucos metros do estabelecimento.

Equipes de uma empresa de internet estiveram no local fazendo reparos por volta das 9h30min. O acidente foi registrado no trecho próximo a Reitoria da UniAteneu.

O Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE) e a Polícia Forense também estavam atuando no local.

O trecho onde o acidente aconteceu se trata de uma área de circunscrição do Governo do Ceará. Por isso, O POVO questionou por e-mail as circunstâncias e causas do ocorrido à Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e ao CBMCE, e aguarda retorno.

O POVO também procurou a Enel para esclarecer o impacto da colisão na distribuição de energia e espera resposta.

