Como Elon Musk deixou de ser o homem mais rico do mundo por 2h

Elon Musk deixou de ser o homem mais rico do mundo por duas horas; entenda

A diferença entre a fortuna foi de aproximadamente R$ 100 bilhões; saiba como aconteceu a movimentação no ranking dos mais ricos do mundo
Autor Júlia Honorato
Interrompendo sequência de 300 dias de Elon Musk na posição, o empresário Larry Ellison, de 81 anos, foi o homem mais rico do mundo por duas horas dessa quarta-feira, 10.

De acordo com a lista da Bloomberg, atualizada em todos os dias de negócios em Nova York, nos EUA, Musk recuperou o topo com R$ 1 bilhão no fim do dia.

Antes do retorno, a empresa cofundada por Ellison, a Oracle, teve um aumento de 40% nas suas ações, o que fez com que o patrimônio do empresário passasse de R$ 1,58 trilhão para R$ 2,1 trilhões.

A empresa, mesmo não sendo popular entre usuários da internet, é considerada a maior entre as de software de banco de dados. Amazon e Microsoft estão entre os seus principais concorrentes. A Oracle tem entre seus principais clientes a Nvidia e o TikTok, por exemplo.

Na revista Forbes, entretanto, Elon Musk não deixou a posição na lista de bilionários. Larry Ellison ocupa a segunda posição, com quase US$ 45 bilhões a menos.

Larry Ellison x Elon Musk: critérios para ranking da Forbes e da Bloomberg

As duas fontes têm critérios diferentes para a composição de suas listas, como a avaliação de patrimônio líquido e mercado de ações; saiba diferença entre os rankings:

Bloomberg

  • Atualizações diárias sobre os 500 mais ricos após o fechamento das ações em Nova York;
  • O principal método é a partir do patrimônio líquido de cada um;
  • Perfis mais detalhados de cada perfil por ser atualizado diariamente.

Forbes

  • Publicada anualmente. A última foi em setembro deste ano;
  • Foca em fatores como receita, valor dos bens de cada um e movimentação de ações durante o ano;
  • Na lista de mais ricos, a revista se concentra apenas em quem tem a sua fortuna obtida através de negócios empresariais.

Quem é Larry Ellison?

Larry Ellison fundou a empresa Oracle com os empresários Bob Miner e Ed Oates em 1977.

Por 37 anos, Ellison foi CEO, deixando o cargo em 2014. Entretanto, continua com a participação de 41% na empresa, sendo a sua principal fonte de riqueza.

Também é dono de boa parte da empresa de entretenimento Paramount Skydance, que é a junção do Paramount Studios com a produtora Skydance.

Além disso, teve destaques como investidor pelo tempo como membro do conselho da Tesla, empresa que pertence a Musk, até 2022. Também aplicou US$ 1 bilhão na aquisição do X, antigo Twitter, de Elon Musk.

Quais foram os benefícios para a empresa cofundada por Larry Ellison?

No mesmo dia, a Oracle firmou um acordo com a responsável pelo ChatGPT, a OpenAi, para fornecer 4,5 gigawatts de capacidade em data centers.

Isso significa que a sua capacidade irá equivaler à energia consumida por cerca de quatro milhões de residências, segundo a InfoMoney.

O acordo teve um impacto positivo para os negócios da empresa, o que foi visto com o salto nas ações da empresa e no patrimônio líquido do cofundador.

Com o feito, resultados trimestrais que apontam aumento das receitas futuras e consolidam sua posição como concorrente de peso em nuvem e inteligência artificial.

Antes da posição de Larry Ellison como homem mais rico do mundo pela Bloomberg, o CEO da Oracle, Safra Catz, afirmou que outros três contratos multibilionários, além desse, foram assinados no último trimestre. Também adiantou que outros serão assinados em breve.

O cenário positivo da empresa aponta para resultados trimestrais melhores devido, principalmente, ao aumento das receitas futuras. Dessa forma, seu nome ganha relevância na concorrência em nuvem e inteligência artificial.

