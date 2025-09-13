Estudante da Unesp desaparecida fez áudio sobre ameaças do namorado

Antes de desaparecer em junho, Carmen Alves, 26, relatou em mensagem de voz que temia ser morta pelo namorado. / Crédito: Reprodução/Redes sociais

Horas antes de desaparecer em 12 de junho, em Ilha Solteira (SP), a estudante da Universidade Estadual Paulista (Unesp) Carmen de Oliveira Alves, 26 anos, enviou mensagem de voz a uma amiga relatando ameaças de morte feitas pelo namorado, Marcos Yuri Amorim. “Amiga, se acontecer alguma coisa comigo, saiba que foi o Yuri. A gente teve uma briga séria e ele me ameaçou de morte. Ele falou que vai me matar, me jogar no rio e ninguém vai achar”, disse Carmen na gravação.

Relacionamento escondido e possível motivação De acordo com a investigação, Carmen teria elaborado um dossiê no notebook com informações sobre supostos crimes cometidos por Yuri, incluindo roubos e furtos a uma usina. A hipótese é de que ela pretendia usar o material para pressionar o namorado a assumir publicamente a relação. Testemunhas ouvidas no caso relataram que Yuri se recusava a reconhecer o namoro, mantendo-o em segredo por preconceito, já que Carmen era uma mulher trans.

