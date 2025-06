Ex-genro e PMs são denunciados por feminicídio por morte de servidora pública no Eusébio

MARIA Madalena Marques, 64, era funcionária da Secretaria da Cultura do Eusébio / Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-genro da servidora pública Maria Madalena Marques Matsunobu, de 64 anos, e três policiais militares foram denunciados por feminicídio após serem acusados de matar a funcionária. O crime aconteceu no último dia 5 de abril, no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A decisão foi proferida pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) na quinta-feira, 19. Os denunciados são o tecnólogo em eletrotécnica industrial Marcos Ozébio Pires, de 40 anos, e os PMs Rebeca Júlia de Almeida Canuto, de 23 anos, Rodrigo Aguiar Braga, de 39 anos, e Wellington Xavier de Farias, de 34 anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS | Motociclista que levava jovem atropelado por ônibus vai à júri popular; réu segue em liberdade Conforme a denúncia do MP, o crime foi ordenado pelo ex-genro da vítima, que teria contratado os policiais Rodrigo e Wellington para praticar o homicídio, contando com o apoio da policial Rebeca Júlia. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a motivação do assassinato da idosa decorreu de uma disputa judicial pela guarda dos dois netos de Maria Madalena, filhos de Marcos, assim como de uma pensão deixada pela falecida mãe das crianças, filha da vítima. Segundo relato de testemunhas, disparos de arma de fogo foram ouvidos na madrugada do dia 5 de abril na rua onde a vítima morava. Maria Madalena estava dormindo em casa quando dois homens invadiram o imóvel e efetuaram disparos contra ela.

Nas investigações, foi revelado que os criminosos ainda subtraíram os cartões de memória das câmeras de vigilância instaladas na casa, impedindo a obtenção das imagens que registraram o assassinato. Imagens de videomonitoramento flagraram dois homens trafegando em uma motocicleta nas proximidades da residência da vítima por volta das 3 horas no dia do crime. Foi identificado posteriormente que o veículo pertencia à esposa de Rodrigo. Testemunhas também relataram que viram um veículo parado em frente a casa da vítima. Foi percebido que o condutor do carro teria filmado a casa da idosa. As investigações revelaram que o automóvel pertencia a PM Rebeca.