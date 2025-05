Homem é condenado a quase 30 anos de prisão por tentativa de feminicídio

Tribunal do Júri de Juazeiro do Norte condenou um homem a mais de 29 anos de reclusão por tentar matar ex-companheira com golpes de facadas

O Tribunal do Júri de Juazeiro do Norte condenou um homem a 29 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão por tentar matar sua ex-companheira com golpes de faca. A pena do réu aumentou porque o crime teria ocorrido pouco tempo após a vítima ter realizado um parto.

A tentativa de feminicídio contra a ex-companheira cometida pelo agressor aconteceu na madrugada do dia 30 de junho de 2023. Na época, a filha da vítima estava com um mês e 21 dias de nascida.

Por meio da Defensoria de Defesa da Vítima do Juizado da Violência contra a Mulher de Juazeiro do Norte, a vítima foi patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Ceará e se habilitou como assistente da acusação no processo.



A denúncia foi subscrita pela 10ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte e apresentada em 1º de setembro de 2023. A 11ª Promotoria de Justiça (Promotoria do Júri) atuou pelo Ministério Público, no julgamento.



Após atuação do Ministério Público do Estado do Ceará, o Tribunal do Júri de Juazeiro do Norte decidiu pela condenação de reclusão de quase 30 anos do réu.