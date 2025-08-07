Programa Farmácia Popular: mais de 9 mil unidades foram descredenciadas pelo Governo

Governo descredencia mais de 9 mil e suspende outras 5 mil unidades do Programa Farmácia Popular do Brasil nessa sexta-feira, 1º / Crédito: Elza Fiuza/ Agência Brasil

O Ministério da Saúde (MS) descredenciou 9.180 unidades e suspendeu mais de 5 mil drogarias do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). Agora Tem Especialistas: programa federal permitirá atendimento por plano de saúde no SUS; ENTENDA



De acordo com o Governo Federal, essas unidades não renovaram o cadastro ou não apresentaram documentos necessários para seguir no Programa.

Programa Farmácia Popular: cerca de R$ 8 milhões regressaram aos cofres públicos; houve bloqueio de mais de 12 milhões de irregularidades Segundo o Ministério, outras 5 mil farmácias tiveram atividades suspensas pelo monitoramento para coibir irregularidades. Nesse sentido, são avaliados 25 indicadores, como a frequência de retirada de medicamentos, a quantidade vendida em relação ao tamanho da população atendida e uso indevido de Cadastro de Pessoas Físicas (CPFs). Assim, entre 2023 e 2025, cerca de R$ 8 milhões foram ressarcidos aos cofres públicos. "O Governo Federal está protegendo um dos programas mais relevantes à população brasileira e que proporciona 41 produtos de forma gratuita", afirma Fernanda de Negri, secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Complexo-Econômico Industrial da Saúde do Ministério da Saúde.

Para Rafael Bruxellas, diretor nacional de auditorias do Serviço Único de Saúde (SUS), o reforço do monitoramento e ações de controle atua no fortalecimento do programa, coibindo irregularidades e garantindo a oferta dos medicamentos à população. Nos três primeiros meses deste ano, foram bloqueadas mais de 12,7 milhões de tentativas de solicitação de medicamentos com indícios de irregularidades no Programa, representando mais de 140 mil por dia. Em julho de 2025, o Ministério realizou uma ação nacional de inspeções nas unidades credenciadas de 21 estados para verificar a regularidade na distribuição de medicamentos e demais itens do PFPB. Dessa forma, afirma ter marcado a retomada das visitas presenciais nas ações de fiscalização.