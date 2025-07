Agora Tem Especialistas: programa federal permitirá atendimento por plano de saúde no SUS

As medidas do programa Agora Tem Especialistas foram apresentadas em coletiva de imprensa nessa segunda-feira, 28 / Crédito: Reprodução/ João Risi (MS)

Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) poderão ser atendidos também por planos de saúde em todo o Brasil. Trata-se do programa "Agora Tem Especialistas", que visa ampliar o atendimento e reduzir o tempo de espera na atenção especializada. A medida entra em vigor a partir de agosto.



A expectativa é que R$ 750 milhões em dívidas de ressarcimento ao SUS adquiridas pelas operadoras sejam convertidas em mais consultas, exames e cirurgias com foco em áreas estratégicas e conforme a demanda apresentada pelos estados.

Segundo Padilha, a criação desse modelo gera também a possibilidade de direcionar os pacientes a estruturas particulares, sem que paguem nada. "É a primeira vez na história do SUS que implementamos um mecanismo como esse. As dívidas que antes iam para o Fundo Nacional de Saúde, mas não se convertiam em atendimento, agora viraram ações concretas para reduzir tempo de espera por atendimento e dar dignidade a quem mais precisa", afirma. Para o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), a iniciativa é o resultado de um trabalho técnico intenso e colaborativo, com o objetivo de ampliar o acesso a especialistas no SUS. Ele define a medida como um desafio real e complexo.

Já a diretora-presidente da ANS aponta que a inovação vem acompanhada de mecanismos sólidos de fiscalização, controle e monitoramento. Assim, todos os instrumentos da Agência permanecem ativos — com multas e penalidades, se necessário. Agora Tem Especialistas foca em seis áreas de saúde Conforme o MS, o programa Agora Tem Especialistas prioriza seis áreas em que há "maior carência" por serviços especializados: oncologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, cardiologia e ginecologia. Mesmo assim, será considerada a demanda dos estados e municípios. Para participar, os planos de saúde devem aderir ao edital conjunto do Ministério e da ANS. Para usufruírem do benefício de converter a obrigação do ressarcimento em prestação de serviços, as operadoras de planos de saúde precisam aderir de forma voluntária ao programa. Para isso, devem comprovar capacidade técnica e operacional, além de disponibilizar uma matriz de oferta que atenda às necessidades do SUS.