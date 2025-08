Defensoria promove mutirão de atendimento a vítimas de violência doméstica no Ceará

Defensoria promoverá mutirão de atendimentos voltado para as mulheres em situação de vulnerabilidade nos dias 5 e 6 de agosto, na Casa da Mulher Brasileira, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/ Defensoria Pública do Ceará (DPCE)

As mulheres vítimas de violência doméstica poderão receber orientação jurídica, encaminhamentos e apoio psicossocial no mutirão de atendimentos que será realizado nos dias 5 e 6 de agosto, na Casa da Mulher Brasileira, em Fortaleza.



A ação é promovida pela Defensoria Pública do Ceará (DPCE), por meio do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Nudem). No mutirão, os atendimentos começam a partir das 8 horas da manhã, e visam ampliar o acesso à Justiça para mulheres em situação de vulnerabilidade, que já recorreram à Defensoria.

Além disso, o objetivo é “desafogar a demanda do núcleo e agilizar as resoluções”. Conforme a DPCE, as equipes já estão entrando em contato com as assistidas para o agendamento das consultas.

A iniciativa faz alusão a campanha Agosto Lilás, que destaca a luta pelo fim da violência contra a mulher. Em função disso, a Defensoria realizará ações para otimizar atendimentos, promover orientação jurídica e psicossocial.



A Van de Direitos da Defensoria oferecerá, no mesmo dia e local, atendimentos jurídicos e psicossociais com defensoras públicas do Nudem.

O atendimento às mulheres é uma atividade permanente da Defensoria Pública, mas essas ações especiais fazem parte da programação do Agosto Lilás.

No encerramento, a partir das 15h, uma roda de conversa será realizada para debater temas relacionados aos direitos das mulheres, com destaque para a prevenção e o combate à violência doméstica.