Chilena é atendida pelo SUS após passar mal em voo desviado de urgência para Fortaleza

O quadro grave de diabetes tipo 1 fez com que Daniela Paz Caro Galvez usufruísse dos serviços médicos gratuitos do Hospital Estadual Leonardo Da Vinci (Helv) durante os seis dias de internação. A estrangeira passa bem

Em solo, ela foi socorrida por uma equipe médica, dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e teve o atendimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O caso aconteceu no último dia 9 de julho.

Do aeroporto, a chilena foi levada para o Hospital Geral de Fortaleza (HGF), depois transferida, no dia seguinte, para o Hospital Estadual Leonardo Da Vinci (Helv). Ambas as unidades pertencem à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

"Não imaginava que seria atendida tão rapidamente e com tanto cuidado. Estou muito grata por todo o acolhimento que recebi", agradeceu. A paciente permaneceu internada por seis dias no Helv, recebendo alta no último dia 16. Em seguida, retornou ao Chile, onde deve seguir o tratamento.

Ela contou ter sentido dores no estômago, vômito e teve dificuldades para respirar. "Eu não aguentava mais. Administraram toda a solução salina disponível, mas eu não melhorava. Minha glicemia estava em 450 (mg/dL)”, relembra.