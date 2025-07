Conselho Federal de Medicina proíbe uso de anestesia para fazer tatuagem

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Porém, o texto prevê exceção para casos com indicação médica, como os procedimentos de tatuagem reconstrutiva, a exemplo da pigmentação da aréola mamária após cirurgia de câncer de mama.



Para as exceções, no caso de tatuagens de reconstrução de partes do corpo, a participação do anestesiologista deve seguir critérios rigorosos:



Procedimento deve ocorrer em ambiente de saúde com infraestrutura adequada;



deve incluir exames e avaliação pré-anestésica;



ter monitoramento contínuo;



ter equipamentos de suporte à vida e equipe treinada para intercorrências.

As anestesias viabilizam as tatuagens de grande extensão corporal, que são normalmente intoleráveis para as pessoas que se submetem ao procedimento.



Um exemplo disso é o caso do cantor Igor Kannário, que tatuou o corpo todo em uma única sessão.