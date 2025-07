Morre o jornalista e cofundador da Abraji, Marcelo Beraba, aos 74 anos

Ao longo de sua trajetória profissional, Beraba trabalhou nos jornais O Globo, Jornal do Brasil, TV Globo, O Estado de S.Paulo e Folha de S.Paulo. Neste, foi convidado a atuar como ombudsman, cargo que representa as demandas dos leitores na redação.

Um dos cofundadores da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Marcelo Beraba, morreu nesta segunda-feira, 28, aos 74 anos, no Rio de Janeiro. O jornalista estava internado após descoberta de câncer no cérebro.

Em meados da década de 1990, fez parte de uma das reformas gráfico-editoriais realizadas no O POVO. “Ele passou uma semana na redação, contribuindo para a transição”, relembra a jornalista e colunista do OP+, Ana Márcia Diógenes.

Beraba também foi um dos participantes do 1º Encontro de Editores no Nordeste, promovido pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), com apoio do O POVO, para debater questões fundamentais ligadas ao jornalismo brasileiro.

A colega de profissão, Ana Márcia, lamentou a partida, apontando ainda que o jornalismo deve celebrar pessoas como Marcelo Beraba.