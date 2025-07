Homem é preso no Rio tentando embarcar para o Ceará com 6 carabinas

Com ele, também estavam 21 carregadores, cinco lunetas e 8 tripés. Ele estava na Rodoviária do Rio e disse ter adquirido o armamento no Complexo do Alemão

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) no momento em que tentava seguir viagem do Rio de Janeiro (RJ) até o Ceará com uma bagagem em que estavam seis carabinas com numeração suprimida, 21 carregadores, cinco lunetas e 8 tripés.

O caso ocorreu na noite de sábado, 26, na Rodoviária do Rio, localizada no bairro Santo Cristo, no Centro da cidade. Conforme a Coordenadoria de Comunicação Social (CComSoc) da PMERJ, o homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso por policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, que “desconfiaram da atitude do cidadão”.