Empresária morre durante procedimento estético em São Paulo

Oito clínicas de estética são vistoriadas em Fortaleza e todas apresentam irregularidades; VEJA A vítima foi empresária Natália Cavanellas Thomazella , 40. A internação na unidade foi motivada para realização de uma lipoaspiração, ajuste nas próteses mamárias implantadas e para um procedimento nos glúteos. As informações são do portal UOL.

Uma mulher de 40 anos morreu durante um procedimento estético , ocorrido na tarde dessa segunda-feira, 7, no Hospital San Gennaro, no bairro da Mooca, localizado na zona leste de São Paulo .

O portal Metrópoles diz ter sido comunicado pela equipe da clínica que a paciente foi submetida a procedimento cirúrgico eletivo, realizado em ambiente hospitalar adequado, com todos os exames pré-operatórios em conformidade, e seguindo rigorosamente os protocolos de segurança e acompanhamento.

"Infelizmente, a paciente evoluiu com uma complicação grave, compatível com embolia pulmonar, evento raro, mas reconhecido na literatura médica como possível, mesmo com todas as medidas preventivas adotadas”, indica.



O POVO entrou em contato com o número de WhatsApp disponibilizado no site oficial da clínica. Após o envio da mensagem, o recado do contato consta o aviso de "inativo". Não houve retorno até o fechamento desta matéria.