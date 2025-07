Oito clínicas de estética são vistoriadas em Fortaleza e todas apresentam irregularidades

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em parceria com as vigilâncias sanitárias estadual e municipal, deu início à segunda fase da operação Estética com Segurança. Em Fortaleza, oito clínicas de estética foram inspecionadas entre os dias 1º e 2 de julho e todas apresentaram irregularidades sanitárias.

Duas clínicas foram parcialmente interditadas e não poderão funcionar até a correção das irregularidades. De acordo com a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), que também participou da operação, em uma das clínicas havia oferta serviço de plasmaferese, um tipo de hemoterapia em que o sangue do paciente é retirado e tem seus componentes segregados por uma máquina, sendo reinjetado posteriormente.