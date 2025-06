Vídeo: prédio tinha parede falsa com passagem secreta usada por traficantes cearenses do CV na Rocinha

Parede falsa com passagem secreta é encontrada dentro de prédio usado por traficantes cearenses na Rocinha / Crédito: Divulgação/MPCE/MPRJ

Um dos prédios utilizados pelos traficantes cearenses membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV), na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, possuía uma parede falsa com uma passagem secreta. O local dava acesso à mata, próximo à floresta da Tijuca. Pelo menos três edificações foram demolidas na manhã desta quinta-feira, 26, em uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (Gaema) e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI), com apoio da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

LEIA MAIS | Localização de líderes cearenses do CV na Rocinha foi revelada após delação de membro da facção Em imagens feitas no local, é possível ver uma parede camuflada, mas que, na verdade, era uma porta escondida que conectava o imóvel, por meio de um corredor, à mata, sendo utilizada para fuga dos criminosos. Na operação, que mirou os criminosos cearenses, pelo menos, 400 pessoas foram vistas fugindo na mata próximo à Rocinha. Além da passagem secreta, os prédios também possuíam estruturas de luxo, com vista panorâmica para o mar, piscinas, área gourmet e geladeira abastecidas de cervejas e outras bebidas alcoólicas. As construções, localizadas na região da Dionéia, ocupavam uma área de aproximadamente 2 mil metros quadrados e variavam entre dois e sete andares.