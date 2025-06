Empresário apontado como "02 do CV" no município de Icó é preso em operação

Suspeito foi preso durante operação "Apófis", da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que prendeu 23 pessoas no Ceará / Crédito: Divulgação/PC-CE

Um empresário, identificado como Ladislau Neto, conhecido popularmente como "Lau Neto", e apontado como “02 do Comando Vermelho (CV)” no município de Icó, a 383,11 quilômetros de Fortaleza, foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nesta terça-feira, 24. O homem é suspeito de ordenar homicídios, prestar apoio material aos integrantes da facção, auxiliar em fugas e emitir ‘salves’ dentro da organização criminosa que atua na cidade.

A captura aconteceu por meio da operação "Apófis", da PC-CE, que prendeu 23 pessoas de três facções criminosas com atuação no Estado, sendo 21 por força de mandado judicial. Desse total, 11 estavam no sistema prisional e o restante em liberdade. LEIA MAIS | Alvo de operação no RJ é preso ao chegar em Santa Quitéria Outras duas pessoas, com idades de 27 e 54 anos, foram em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo. As prisões dos 23 criminosos aconteceram nos municípios de Icó, Iguatu, Juazeiro do Norte, Horizonte, Maracanaú e Fortaleza. O POVO apurou que, no município, o empresário é apontado como proprietário de estabelecimentos comerciais com atuação há anos na região, entre farmácias, supermercados, imóveis alugados, parque de vaquejada e campo society. Ele também é investigado por homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com o diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul), delegado Pedro Viana, os alvos são investigados há, pelo menos, um ano. “No ano passado, mais ou menos no mês de maio, houve um homicídio no Icó. Nós passamos a ajudar a delegacia local na investigação e descobrimos toda uma rede criminosa”, disse. Ainda segundo o delegado, os criminosos são suspeitos de envolvimento em organização criminosa, na prática de homicídios, exploração do jogo do bicho, tráfico de drogas e de armas e extorsões. Pelo menos 14 homicídios teriam sido praticados entre os alvos da operação. Os crimes teriam acontecido tanto em Icó como nas cidades de Milagres e Jaguaribe. A operação buscou cumprir 49 mandados, sendo 31 de prisão e 18 de busca e apreensão. Ao todo, 21 mandados de prisão foram cumpridos, sendo que duas pessoas foram presas em flagrante e dez seguem foragidas.

Todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Foram apreendidos 24 armas de fogo, quatro simulacros, 1.432 munições, 23 celulares, dois notebooks e R$ 12,4 mil em dinheiro. O delegado Pedro Viana afirmou que, durante as investigações, criminosos da facção com atuação em Icó chegaram a forjar um roubo a uma loja.