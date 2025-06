'Sensação é de insegurança': brasileiro conta o que viu ao visitar a Indonésia

A morte da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, chocou familiares, amigos e turistas que frequentam o país do sudeste asiático.

A jovem carioca foi encontrada morta quatro dias após se separar do grupo com o qual subia o vulcão — em um dos trajetos mais perigosos da região. O caso escancarou as deficiências no setor de turismo local e levantou questionamentos sobre a falta de segurança em trilhas de alto risco.